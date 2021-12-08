中保科擬調高科技保全費用至少4% 下月起生效

中保科 (9917-TW) 反映經營成本，擬調高科技保全服務費用約 4% 以上，將有助公司獲利，該措施將自下月起生效。

中保科表示，受到基本工資連 6 年調漲，人力成本逐年增加，加上原物料主機晶片設備零件成本上揚，在成本壓力下，為確保實現對客戶的服務承諾與服務品質，不得已自 2022 年元月起，微幅調整保全服務費用。

中保科副董事長林建涵在今 (8) 日法說會上表示，希望提供更多元化的科技服務給客戶，陸續有很多社區已經開始有 100% 的「好生活」平台下載率，預估 2022 年的可以達到 900 個以上的社區採用中保好生活服務。

林建涵說，許多新的綠建築建設的時間長達 1-2 年的時間，中保科在綠能產業的佈局跟營收，明、後年就會開始看到成長發酵，也會開始反應在財報。

林建涵強調，中保科 2022 年要有三條龍策略，分別是「社區服務一條龍」、商務開店一條龍」、「建築規劃一條龍」的新三條龍服務，客戶數跟金額還有營收毛利都會提升。

目前中保科的營收結構，系統保全 41%，駐衛保全 17%，物流服務 16%，智慧城市 20%，/ 餐飲服務 3%，其他 3%。

中保科 2021 年前三季稅後純益 18.18 億元，年增 9.29%，每股純益為 4.12 元。