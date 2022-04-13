看準植物照明趨勢 台亞首參與星寶私募 躍升為第二大股東

台亞半導體 (2340-TW) 今 (13) 日公告，子公司合眾投資將斥資 2.95 億元取得星寶私募持股，是首次入股、並將成第二大股東，據悉，台亞此次布局是看準藥用植物照明趨勢，擴大業務布局，台亞表示，參與私募為投資布局的一部分。

台亞子公司合眾投資將以每股 43.52 元認購 6800 張，與今日星寶收盤價相比，約折價 14.3%，未來合眾投資對星寶持股將達 15% ，市場推測，台亞參與私募意在拓展子公司光磊先進顯示業務與技術開發。

星寶董事長黃坤鍵表示，看好藥用植物工廠發展，自去年便開始積極投入植物照明研究開發與評估，也逐步開始規劃資投資與相關技術研發。

黃坤鍵表示，私募完成後，將透過轉投資的方式投入藥用植物照明的製造工廠，滿足藥用植物照明市場強勁的需求。

目前植物照明 LED 封裝供應商包括日亞 (Nichia)、艾邁斯歐司朗 (ams-OSRAM)、三星 LED、CREE LED、首爾半導體、Lumileds、億光 (2393-TW)、光寶科 (2301-TW)、天電。

植物照明 LED 晶片供應商則有富采 (3714-TW) 旗下晶電、台亞、三安光電、華燦 (HC Semitek)、聯勝 (HPO)、光鋐等。