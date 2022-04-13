全球第三大鈀金製造商：供不應求恐持續多年 將帶動價格走揚

英國冶煉貿易組織「倫敦白金和鈀金市場」(LPPM) 近日宣布，將把俄羅斯唯二鈀金冶煉廠踢出認證名單，加劇全球供應中斷風險，全球第三大鈀金製造商表示，供不應求市況將支撐未來 4-5 年價格走揚，貴金屬精煉台廠金益鼎 (8390-TW) 、佳龍 (9955-TW) 可望享受漲價紅利。

鈀金、銠製造大廠 Impala Platinum Holdings 執行長 Nico Muller 表示，經歷過去多次產能過剩的經驗，近幾年業內鈀、銠新產能投資寥寥無幾，意味著現階段供不應求情勢可能將持續下去。另外，俄羅斯鈀金出口量占全球 40%，LPPM 禁止俄國產能進入國際市場交易將使目前供需狀況更加惡化。

Muller 表示，近年全球為減少汽油、柴油車污染制定更嚴格的環保法規，正同時促進鈀金在汽車觸媒轉換器的使用，這使鈀金需求走升。國際鈀金本周一度飆漲達到每盎司 2458 美元，截至截稿前鈀金上漲 1.5% 報每盎司 2389 美元。

金益鼎表示，貴金屬回收銷售佔公司營收約 5 成，鈀金占其中 10-15%，報價以倫敦交易所 (LME) 為主，可望持續受惠目前鈀金漲勢，而黃金 2 月迄今價格維持高檔，將使黃金銷售動能延續。貴金屬精煉商佳龍除了黃金、白銀、鉑金外，也處理鈀金的精練。

一般工業金屬方面，金益鼎表示，隨著美國基建案開出，加上電動車滲透率持續成長，都會增加銅的應用。