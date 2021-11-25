中保科旗下中保物流取得GMP、GDP認證 搶進醫藥倉儲商機

中保科技 (9917-TW) 旗下的中保物流創新多角化經營，今 (25) 日宣佈完成衛福部評鑑取得藥品 GMP、GDP 認證及醫療器材 GMP 認證，正式跨入醫藥物流領域，並在桃園平鎮物流園區量身打造 2600 坪醫藥倉儲空間，建置 24 小時溫控、品質管理系統。

中保物流去年全年營收已超過 10 億元，在正式進入醫藥物流領域，在業務量能擴充之下，預估年營收估計可成長 1 成。

中保科指出，中保物流近年來多角化經營，朝全方位物流服務發展，除了提供大宗貨品運輸配送、倉儲、加工、海空運等多項服務，也邁入醫藥物流領域，扮演台灣醫療供應鏈中運銷配送「最後一哩路」的關鍵角色。



中保物流董事長郭家名表示，由於藥品與醫材具有高度專業與特殊性，為了取得衛福部認證，在軟硬體設備上做了不少努力，以硬體設備來說，中保物流在桃園平鎮量身打造了 2600 坪倉儲空間，擁有 9 座進出貨碼頭，一樓倉儲區有 7 層重型料架，2-5 層為藥品倉，6-7 層為醫療器材倉，可容納約 6000 個棧板貨品，二樓還有藥品、醫材加工區等，全區採 24 小時溫濕度控制，以溫控儀表板紀錄溫濕度變化，保持在攝氏 25 度以下，這些溫控設備每年都必須經過 SGS 校正驗證合格，以確保最佳的儲存狀態。

中保物流在通過藥品 GMP、GDP 與醫材 GMP 的衛福部認證之後，正式合格進入醫藥物流領域，可提供醫藥品的儲存、貼標、仿單置入等作業，目前已獲得大型德國藥商支持，進行藥品的倉儲與運輸，由於該客戶在全台專用單項藥品市占率超過 3 成，預料未來可爭取更多需要醫藥物流的藥廠客戶加入。

郭家名分析由於藥品對溫度管制特別要求，因此需要縝密的作業流程，中保物流在進貨區與廠區均設有滑升門，採進出分流方式，方便收貨驗收，也阻隔溫度流失；同時進行門禁管控，人員必須經過核准才能獲得專屬密碼進出廠區，出入皆有紀錄。進貨檢驗時必須要確認貨品的批號、數量、外觀完整性及清潔度等，檢驗無問題後，始由倉管人員使用 RF 設備執行上架作業，全區以 QR Code 控制儲備數量，廠區 WI-FI 環境可馬上辨讀資料上傳，運用科技管理提升倉儲效率。

中保物流的醫藥物流出貨時以 RF 設備確認要出貨的產品，並進行分貨，分貨完成後交付司機上車配送，目前中保物流的醫藥運輸車隊約有 50-60 台車輛在執行業務，各式車型大小皆有，全車備有 GPS 定位系統可即時確認車輛狀況，溫控系統監測紀錄，以確保貨品在運送途中沒有失溫狀況發生，而司機在配送時也須落實對點交貨，依訂單如期將藥品與醫材配送到全台醫療院所。