三星微型智慧投影機下月在台上市 中光電營運加溫

品牌大廠三星在年初 CES 展上推出 The Freestyle 微型智慧投影機後，今 (13) 日宣布將正式在台推出，預計 4 月下旬開放預購、5 月正式上架，瞄準後疫情時代數位娛樂商機，市場看好，三星微投影機主要供應商中光電 (5371-TW) 營運可望同步受惠。

三星表示，The Freestyle 微型智慧投影機打破傳統投影機框架，最大可投影 100 吋投影畫面、180 度不設限的廣域投影，同時具備 360 度立體音場，也可作為藍牙喇叭使用，預計 4 月 25 日至 5 月 10 日開放預購，5 月中旬正式在台上市，單機建議售價格為 28900 元。

據了解，背光模組廠中光電為三星長期合作夥伴，這次三星新推出的 The Freestyle 微型智慧投影機主要就是由中光電操刀生產，而中光電先前就曾預告今年微投影機將成為影像產品主力出貨動能，隨客戶新品發表，估下半年出貨將進入高峰。

觀察中光電 3 月影像產品出貨，受惠家用娛樂、智能微投影及商用機種出貨持續成長，單月出貨量達 14.1 萬台，月增 76%、年增 49%，累計首季影像產品出貨量約 28.1 萬台、年增 43%，也優於原預期，加上節能產品需求穩健，首季營收也攀上近六年同期新高，達 131.38 億元，季減 13.1%、年增 31.1%。

展望 4 月，中光電考量俄烏戰事、中國多省封控造成供應鏈影響，預期兩大產品線出貨都將月減約 1 成，而中光電今日也公告旗下昆山揚皓光電配合當地政府 防疫政策，將自 4 月 13 日至 4 月 19 日實施靜默管理，暫時停工。