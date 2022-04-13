〈裕隆集團展望〉中華車下半年將推菱利電動車、英國MG車款國產化

中華車 (2204-TW) 今 (13) 日召開法說會，宣示對新能源車轉型已擬定二大策略，分別為自主研發新能源車與載具、結合策略合作夥伴資源，目標建構完整新能源車產品線，預計下半年將推菱利電動車，並於第四季導入英國 MG 品牌車型國產化生產。

中華車說明，近年積極投入自主研發新能源車和多元載具，包括電動商用車、電動機車和行車、以及無人搬運車 (AGV) 等，預計下半年將推菱利電動車，而電動機車則持續朝多元能源方案和車型發展。

而中華車自主開發的無人搬運車與無軌導航機器人等智慧自動化設備，可運用在紡織、醫療等產業，已成功為國內半導體廠商提供客製化解決方案。

在持續經營三菱與 CMC 品牌的同時，中華車強調，將持續爭取多品牌導入，包括三菱品牌 PHEV 及其它新能源車型，並將國產化導入 MG 品牌。

中華車透露，預計第四季導入 MG 品牌車型國產化生產，同時，正評估與鴻華先進 (MIH) 合作，運用其電動乘用車共用平台資源。

對於同業近年積極進軍商用車市，中華車回應，自家商用車系相對完整，服務競爭力強，今年以來至今銷售目標有順利達成，將持續發揮自主開發設計能力優勢，擴大產品線，目標今年內銷小型商用車仍可達 3.8 萬台，略低於去年 4.2 萬台。

但中華車不諱言，由於廠區稼動率會較去年低，加上原物料成本也上漲，評估今年毛利率會差一些，挑戰會比較大。

至於電動二輪車，在去年銷出 5300 台後，中華車目標今年銷售 8600 台，將推小改車款。

另外，對於轉投資中國事業體，中華車說明，受中國疫情升溫影響，福建奔馳第一季小幅衰退，但年銷量 4 萬台目標仍樂觀有望達成，東南汽車則力拚較去年持平。