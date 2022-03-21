中光電擬合併100%持有子公司奧圖碼 每股擬配4元股利

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (21) 日宣布，配合集團品牌事業 Optoma 組織架構調整，將與持股 100% 子公司奧圖碼科技依企業併購法第十九條，進行簡易合併，董事會也決議去年盈餘分配，每股擬配 4 元現金股利，依今日收盤價 72.2 元推算，殖利率約 5.54%。

中光電表示，去年成立英國 Optoma Holding Limited，轄下也新設立台灣子公司奧圖碼股份有限公司，原中光電持股 100% 台灣子公司奧圖碼科技相關營運業務等皆已移轉至該公司，配合集團資源整合，擬依企業併購法第十九條與奧圖碼科技進行簡易合併，合併後中光電為存續公司、奧圖碼科技為消滅公司。

中光電進一步指出，本次合併案屬於同一集團組織重組，會計處理僅為存續公司帳列長期投資科目與其他資產負債等科目間的調整，並無涉及換股比例約定、配發股東現金、其他財產行為，因此不影響股東權益，對每股淨值、每股盈餘也無影響。

展望未來，中光電說，Optoma 組織架構調整將有助資源整合綜效、品牌策略布局，將持續落實「全球化布局、在地化經營」的品牌經營方針。

中光電也決議今年度股東會將在 6 月 10 日召開，去年盈餘擬配發 3 元現金股利，加上資本公積配發 1 元現金股利，合計擬配發 4 元現金股利，配發率約 78.13%，以今日收盤價 72.2 元推算，現金殖利率約 5.54%。