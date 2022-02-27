彩晶再加碼投資中光電 集團持股將超過1成

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 近年積極尋找高股息投資標的，繼去年砸下 15 億元投資背光模組廠中光電 (5371-TW) 後，計畫再投資 25 億元加碼，主要用於財務投資，依此推算，彩晶及持股 100% 子公司合計將持有逾 1 成中光電持股，總投資金額將達逾 50 億元。

彩晶指出，投資中光電屬於財務投資、未來策略發展考量，同時因去年產業市況轉好，在手現金部位大，加上考量銀行利率不佳，因此持續鎖定高股息標的進行投資，本身業務上也與中光電有合作關係。

依彩晶去年財報顯示，截至去年年底，現金及約當現金約有 49 億元，加計超過三個月以上的定期存款約有 175.12 億元，合計現金部位達逾 224 億元，因此希望進一步提升資金運用效率。

由於中光電近年配息率均高達 74-75%，換算成現金殖利率也達逾 5%，被視為是高殖利率概念股之一，中光電去年也在兩大產品線動能延續下，全年賺進半個股本，創下近七年新高，每股純益 5.12 元，預期今年也將維持高配息政策。

彩晶近兩年就持續加碼中光電持股，截至 2 月 24 日為止，除自身持有 16395 仟股外，旗下華俐投資、瞳彩投資、彤欣投資也各持有 11900 仟股、5050 仟股、4920 仟股，持股比例依序為 4.19%、3.04%、1.29%、1.26%，合計共持有 38265 仟股中光電普通股，金額達 25.4 億元，持股比達 9.78%。

營運方面，彩晶去年第四季受面板報價下滑、認列研發、員工分紅等費用影響，本業轉虧，但全年仍大賺 82.89 億元，每股賺 2.75 元，創下近 14 年新高，展望今年，仍對營運審慎樂觀看待，也預計擴大高值化產能布局、減緩報價影響。