中光電首季營收131億元創六年同期高 本月兩大產品出貨有壓

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (11) 日公布 3 月營收，在微投影機產品放量帶動下，單月營收達 46.87 億元，月增 16.8%、年增 21.4%，累計第一季營收則達 131.38 億元，季減 13.1%、年增 31.1%，創下近六年同期新高，展望 4 月，中光電認為受戰事、中國疫情封控影響，兩大產品線出貨都將月減約 1 成。

中光電表示，影像產品 3 月受惠家用娛樂、智能微投影及商用機種出貨持續成長，整體出貨達 14.1 萬台，月增 76%、年增 49%，累計首季影像產品出貨量約 28.1 萬台、年增 43%，優於預期，不過考量俄烏戰事、中國多省封控造成供應鏈影響，估 4 月影像產品出貨量將月減逾 1 成。

節能產品方面，中光電指出，3 月反映大尺寸電視、PID 出貨減少，單月出貨量約達 462.2 萬片 / 台，月減 2%、年增 1%，但首季在各產品線出貨成長帶動下，節能產品出貨量達約 1485 萬片 / 台，年增 19%，同樣優於預期，展望 4 月，預期各產品線出貨動能都將受戰事、中國疫情封控影響，估整體出貨量也將月減約 1 成。

中光電也將在 4 月 26 日召開線上法人說明會，預期將公布今年首季財報、釋出第二季營運展望。

另一方面，瑞儀 (6176-TW)3 月營收也出爐，受惠筆電拉貨動能轉強，單月營收衝上 57.28 億元，月增 40.3%、年增 15.6%，創下近 15 個月新高，累計今年首季營收達 143.78 億元，季減 4.7%、年增 2.2%，也是近三年同期高點。