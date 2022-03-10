中光電微投影機動能強 3月影像產品看增7成

背光模組廠中光電 (5371-TW) 受工作天數減少影響，2 月營收呈現下滑，但在家用娛樂、微投影機需求增加，加上電視 / PID 等需求回溫，3 月對兩大產品均正向看待，其中，影像產品在微投影機新品挹注下，單月出貨可望大增 7 成以上，節能產品則估月增 1 成左右。

受工作天數減少影響，中光電 2 月營收下滑至 40.13 億元，月減 9.6%，但年增 39.9%，創下近六年同期新高，累計今年前 2 個月合併營收達 84.51 億元、年增 37.2%。

中光電表示，影像產品需求強勁，主要來自家用娛樂、微投影機需求，但今年有新品挹注，首季可望淡季不淡，估 3 月整體出貨量將較 2 月大增 7 成以上，首季出貨也將較上季成長 1-2 成。

節能產品 2 月則反映傳統淡季、農曆年工作天數減少，營收、出貨雙減，展望 3 月，中光電預期，隨著工作天數恢復，加上大尺寸電視 / PID、筆電機種需求回溫下，出貨量將月增 1 成左右，但去年第四季基期較高，估首季出貨將季減約 1 成。

展望全年，中光電看好節能、影像兩大產品線均保持成長，其中又以影像產品動能最為顯著，估微投影機新品下半年進入出貨高峰期後，可望帶動全年影像產品出貨年增 5 成以上，此外，今年資本支出因應越南二廠、OLED 設備投資等，估將較去年倍增至約 30 億元水準。