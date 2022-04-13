航空運輸業薪情好 前2月平均總薪資衝破12萬元 年增逾3成

主計總處今 (13) 日公布 2 月我國工業及服務業薪資統計結果，前 2 月受雇員工總薪資平均為 77621 元，年增 2.42%，其中，航空運輸業因去年空運需求強勁，獲利大好，總薪資增幅遙遙領先其他行業達 34.62%，使前 2 月平均總薪資衝上 120350 元，並推升整體運輸倉儲業前 2 月總薪資增幅達 7.47%。

物價吃掉薪資漲幅 前 2 月實質總薪資倒退嚕

主計總處統計，前 2 月受雇員工經常性薪資平均為 44123 元，年增 2.69%，加計獎金後的總薪資為 77621 元，年增 2.42%，然而，物價吃掉薪水漲幅，實質經常性薪資 41625 元，僅年增 0.10%，實質總薪資 73227 元，更年減 0.16%。

就各行業來看，前 2 月航空運輸業、其他運輸輔助業總薪資分別年增 34.62%、17.08% 較多，製造業也增 4.24%。

不過，前 2 月零售業、藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業則分別年減 6.34%、2.70% 和 2.06%，反映疫情對內需市場的衝擊。

另一方面，主計總處說明，前 2 月受僱員工人數平均為 815 萬 8000 人，年減 1000 人或 0.02%；就行業別觀察，批發及零售業、藝術娛樂及休閒服務業分別年減 1 萬 2000 人、1 萬 1000 人，不過，醫療保健及社會工作服務業、製造業則分別增加 1 萬 2000 人、8000 人。