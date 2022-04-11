航空雙雄3月營收同寫3年來同期高點 看Q2運價有望處高檔

航空雙雄華航 (2610-TW) 和長榮航 (2618-TW) 今 (11) 日公布 3 月合併營收，華航達 123.03 億元，長榮航為 107.46 億元，同寫 3 年來同期高點，且營收動能約 9 成來自貨運；展望第二季，華航表示樂觀看貨運市場，由於目前艙位需求熱絡，料運價有望維持高檔水準。

華航 3 月合併營收 123.03 億元，月增 15.2%，年增 18%，其中，貨運營收回升至百億元規模，達 107.09 億元，年增 16.58%；累計第一季，華航合併營收為 372.38 億元，年增 33.99%。

而長榮航 (2618-TW)3 月合併營收也再度回升至百億元水準，達 107.46 億元，月增 23.67%，年增 49.74%，其中，貨運營收回升至 89.93 億元；而第一季合併營收為 300.9 億元，年增 52.91%。

華航表示，在海運仍壅塞下，海轉空效應延續，3C 高科技、汽車零件、半導體和電商貨等需求殷切，帶動 3 月艙位維持高裝載率，運價也保持高檔，至於俄烏戰事，則是導致往返歐洲艙位需求增溫。

對於中國自 3 月中起陸續執行區域封控措施，華航說明，短期中國出口艙位雖略有縮減，但未有大量移轉出貨的情況，中國地區航空貨運價格仍維持水準。

為因應上海防疫措施，華航已調整載客航班，並滾動式調整運能配置。

展望第二季，華航指出，海運塞港尚未緩解，再加上受中國疫情封控影響，預料臨時性包機市場將更加熱絡，整體運價可維持相對高檔水準，特別是高科技電子產品、臨時性防疫物資等時效性急貨，對貨運需求有相當的支撐力道，近期已接獲美洲地區防疫物資相關包機，後續也將持續爭取短期高價包機。