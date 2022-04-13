分析師：蘋果混合實境頭戴裝置料延後至明年Q1發布

鉅亨網編譯林薏禎 2022年4月13號12點40分

科技網站 9to5Mac 報導，即使有分析師樂觀看待蘋果 (AAPL-US) 於今年底推出混合實境 (MR) 頭盔，但也有人認為，這款備受矚目的頭戴裝置可能延後到 2023 年第一季發布。

9to5Mac 引述海通國際證券分析師 Jeff Pu 報告指出，蘋果新款頭戴裝置可能在明年第一季發布，較原先預期稍微延遲一些，首年出貨量估為 100 萬至 150 萬。

報告提到，自主設計晶片會是蘋果 MR 頭盔與其他競爭對手的最大區別之一，預期含鏡頭在內，該設備將搭載 10 個以上的感測器，Sony、韋爾半導體和舜宇光學等零件供應商可望從中受惠。

先前有傳聞指出，蘋果 MR 頭盔將搭載三個螢幕，包含兩塊 Micro OLED 面板和一塊 AMOLED 面板，且具有偵測環境和手勢的先進感測器，外型設計料受到 AirPods Max 和 Apple Watch 的靈感啟發，售價可能高達 3000 美元。

關於蘋果何時發布頭盔裝置的看法眾說紛紜。知名蘋果分析師郭明錤年初時預測，蘋果會在今年稍晚發布 MR 頭盔，但供應量有限。

彭博科技記者 Mark Gurman 則在近期表示，他認為不可能在 6 月初的 2022 年 WWDC 開發者大會上亮相，但可能在今年秋季至明年夏季的某個時間點推出，彭博今年初也發布報導稱，因頭戴裝置研發出狀況，蘋果被迫延後發布日期。