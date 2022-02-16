世銀經濟學家：美國聯準會要果斷升息才可能壓抑通膨

世界銀行首席經濟學家 Carmen Reinhart 周二 (15 日) 表示，美國聯準會應盡快收緊貨幣政策，以阻止可能變得「相當持久」的通膨。

一段時間以來她一直警告，供應鏈衝擊可能導致美國和其他地方的持續通膨，並表示，聯準會遲不升息，只會延長問題的時間。

她說：「如果通膨確實更加持久，我對聯準會政策的底線是......，如果你現在做更多，你會比做得太少、太晚更好。」

Reinhart 表示，聯準會一直暗示按照歷史標準溫和緊縮，但鑑於最近的數據，聯準會可能會改變收緊政策的速度。

過去 1 年以來，Reinhart 一直認為，通膨上升不太可能是暫時的，因為供應鏈衝擊已影響到商品價格、運輸成本、全球航運和其他部門。烏克蘭和俄羅斯之間不斷升級的緊張局勢，加劇了通膨壓力，導致油價從 2020 年 12 月到上個月上漲了 77%。

她說：「這一切都不是暫時的，通膨證明生活中很少有事情是永恆的，但很多事情都是相當持久的。」

聯準會官員對 3 月會議上升息的積極程度，目前仍存在分歧，但多數中間派認為，除非有強大的證據支持，否則可能沒有一次調升 50 基點的必要性。

世界銀行總裁 David Malpass 周二也說，央行逐步升息和縮減債券購買，不太可能控制住通膨，通膨對世界上最貧窮人群的打擊最大。