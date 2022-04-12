防堵破兆元免保票成為打炒房漏洞 金管會出招控管

有公司發行免保票餘額過高，占淨值近 10 倍，引起金管會注意。由於票券業承銷有 9 成以上採包銷，為避免市場透過低利發行免保票籌資、資金卻流向房市，成為打炒房漏洞，金管會今 (12) 日表示，訂定發行人之發行免保證商業本票餘額，不得超過該發行人淨值的 3 倍，逾限者給予 3 年內降至 3 倍的緩衝期。

據金管會統計，目前共有 8 家專營券商、43 家兼營票券商。2017 年底，票券市場免保票發行餘額為新台幣 1 兆 407 億元，但近年快速成長，到到 2022 年 3 月底，已達 1 兆 5599 億元，且有部分公司過度發行免保票，更有發行餘額占淨值近 10 倍，恐偏離財務結構健全性。

公司發行免保票，多半作為營運周轉金使用，為一年內的短期資金需求，較常發行免保票的公司包含：金控業、台電等電力供應業、中油等油品供應業、汽車租賃業、金融租賃業等。

銀行局副局長童政彰表示，發行免保票的若是中油、台電等國營企業，因為本身淨值較高，就不會有比重過高的問題，但現在免保票市場占比超過 25% 的融資租賃業，免保票發行餘額占淨值倍數都偏高，大部份已超過 3 倍，甚至最高有到 10 倍者，因此此次新增限制發行人發免保票的餘額，不得超過該發行人淨值的 3 倍，逾限者給予 3 年內降至 3 倍的緩衝期。該修正後自律規範業經金管會備查，票券公會已於近日內轉知各票券商遵循辦理。

金管會並請票券商於辦理免保證商業本票業務時，確實依票券金融管理法規定，對發行商業本票之公司詳實辦理徵信調查，查證其發行計畫及償還財源，並覈實評估資金需求合理性。金管會亦將持續關注票券商辦理承銷免保證商業本票之作業及市場運作情形。