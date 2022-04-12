資料中心布局發酵 光聖估今年營收續增 毛利率上看25%

光通訊模組廠光聖 (6442-TW) 今 (12) 召開法說會，由於資料中心轉型持續發酵，展望今年，光聖表示，今年營收將微幅成長，高毛利的光通訊產品比重有望提升至 7 成，帶動今年毛利率上看 25%。

光聖表示，去年毛利率回升至 21.37%，今年持續聚焦毛利率提升。主要產品中，光通訊產品占總營收比例約 6 成，毛利率超過 20-25%；而 RF 連接器營收占比 40%，因原物料上漲使成本提高，毛利率約落在 20% 以下。

光聖預期，目前整體光通訊訂單能見度達下半年，隨著今年美國基建案開出、歐洲光纖到府 (FTTH) 等基建需求旺，可望帶動光通訊業務成長，資料中心方面，今年需求也可望優於去年，目前也正計劃擴增一條產線支應客戶訂單。

RF 連接器業務方面，光聖指出，訂單能見度較保守，但下半年可望穩步成長，該業務最大挑戰為成本，正積極改善產品設計來因應原物料上漲。

光聖表示，目前 9 成客戶來自歐美地區，且集中大型龍頭企業、產品也多以客製化為主，中國市場約 1 成。大型企業客戶去年已向晶圓廠下訂今年晶片需求，因此目前料況正常，供貨順暢。

光聖主動式產品以光通訊產品為主，其中分資料中心與非資料中心元件，資料中心營收占比 30%、非資料中心占 30%，RF 連接器則屬於被動式產品。