國際板債3月提前贖回爆出千億元 全因一美系外資

金管會今 (12) 日公布，今 (2022) 年 3 月國際板債券提前贖回 5 檔，提前贖回金額達 35.57 億美元 (約新台幣 1037 億元)，贖回金額較上月暴增一倍，主要是有一家美系金融機構大額提前贖回。

之前金管會統計，2022 年觸及可提早贖回條件的國際板債券共 134 檔，規模達 256.92 億美元 (約合新台幣 7111 億元)。而光是今年 3 月，國際板債券就提前贖回 5 檔、贖回金額 35.57 億美元，不僅衝破新台幣千億元，且比起 2 月的提前贖回 4 檔、金額 17.54 億美元，單月只多一檔，但贖回金額卻翻倍。

證期局主任秘書黃厚銘表示，贖回金額增加的原因主要是美系 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 公司大額提前贖回，該公司當時發行金額達 14.7 億美元，由於發行規模較大，因此提前贖回就會墊高金額。

另外，1 月的國際板債券出現搶發潮，主要是預期美國聯準會將啟動升息，因此當時單月發行了 40 檔債券，創下單月新高發行量。不過，2 月轉為提前贖回再發行以鎖住成本，因此 2 月發行降到只有 17 檔、發行金額 29.63 億美元。

證期局最新統計，隨著 3 月美國升息，國際板債券發行量再度升高，單月發行 26 檔、發行金額 26.26 億美元。截至今年 3 月底為止，國際板債券流通在外檔數拉高至 831 檔，流通在外餘額達 2085.62 億美元，檔數續創新高水位。