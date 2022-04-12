美銀：全球釋放儲油將發揮短期效果 夏季峰值價格降至120美元

美國銀行周一 (11 日) 下調了對年中油價的預期，認為美國聯合其他國家向全球市場投放戰備儲油，有助於壓抑油價。但儘管如此，夏天仍可能出現每桶 120 美元的油價。

先前由於俄羅斯入侵烏克蘭，使天然氣及各類能源價格飆升，拜登政府在 3 月份表示，將會連續 6 個月每天釋放 100 萬桶石油，規模為前所未見。國際能源署 (IEA) 成員國集體同意，從其緊急儲備中釋出 1.2 億桶石油，其中包括美國的 6000 萬桶。

美銀指出，這輪石油釋放，應該會降低布蘭特原油價格飆升至每桶 150 美元的風險，因此將夏季峰值價格下調為每桶 120 美元。

與此同時，美銀維持對布蘭特原油 2022 年和 2023 年，石油均價每桶 102 美元的預測。

美銀全球研究部大宗商品全球主管 Francisco Blanch 表示，各國政府釋放戰備儲油和中國祭出的疫情封鎖，改變了其 3 月初發布的油價預測軌跡，並壓低了油價。

受中國上海、廣州等主要城市疫情影響，市場下調石油需求前景，也使周一油價下挫約 4%，布蘭特原油來到略低於每桶 99 美元，WTI 跌破每桶 95 美元。相較之下，3 月初受到俄烏戰爭引發恐懼情緒影響，布蘭特油價一度突破每桶 139 美元。

美銀表示，隨著油價走高，石油需求可能會在 2022 年第一季暫時暫時受到抑制。但各國政府紛紛削減能源稅、提供補貼並釋放戰備儲油，表明任何價格驅動的需求下滑，都可能是短暫的。