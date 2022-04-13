〈能源盤後〉上海逐步放寬封城管控 原油漲逾6% 登1周高點

原油期貨價格周一 (11 日) 漲逾 6%，WTI 原油和 Brent 原油均收登 1 周高點，因中國略微放寬上海的防疫封城措施。

能源商品價格

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 6.31 美元或 6.7%，收每桶 100.60 美元，為 4 月 5 日以來首次收在 100 美元上方，周一 WTI 下跌 4%。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 6.16 美元或 6.3%，收每桶 104.64 美元，為 一周以來最高收盤價。

Brent 原油期貨周一收在 100 美元以下，為 3 月 16 日以來首見。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.6%，收每百萬 Btu 6.68 美元。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 5%，收近每加侖 3.154 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 6%，收每加侖 3.464 美元。

市場推動力

原油價格近日回落，上周連續第二周收低，部分原因是擁有 2500 萬人口的中國上海防疫封城。

隨著嚴格封城的時間拉長，上海糧食和其他日常必需品短缺的報導越來越多，周二上海宣布，14 天內無新增陽性感染者的區域將解除管控，調整為防範區。

SPA 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 表示，這一消息有助於緩解對中國石油需求的擔憂，提供了「隧道盡頭的一線曙光。」

然而，「石油多頭也雙手合十祈禱，那道光別是另一輛中國防疫列車開進隧道而發出的光。」

石油輸出國組織 (OPEC) 周二發布月報，將 2022 年石油需求成長預期下修 50 萬桶 / 日，使其降至 370 萬桶 / 日，並稱此舉「主要反映 OPEC 調降 2022 年經濟前景」。

另外，美國能源資訊署 (EIA) 周二下修對全球石油和液體燃料消費量的預測，目前估計 2022 年消費量平均 9980 萬桶 / 日，較 3 月時的估值減少 80 萬桶。

EIA 也調降 WTI 原油和 Brent 原油 2022 年的價格預期，但上修這兩種基準石油 2023 年的價格預期。

與此同時，上周宣布的美國和其他國家釋放戰略儲備之舉，也被認為是近期原油價格回落的一個因素。

美政府高層表示，拜登政府計劃允許在夏季銷售高乙醇含量的汽油，以幫助降低高燃料價格。該決定將允許在 6 月 1 日至 9 月 15 日期間銷售含 15% 乙醇的汽油 (通常在此期間只允許銷售 10% 乙醇混合物以減少煙霧)。

Rystad Energy 高級分析師 Vinicius Romano 報告表示，天然氣期貨擴大漲勢至 13 年以上的高點，因為因為美國北部和加拿大南部的大片地區經歷漫長的冬季。

「國內需求和來自歐洲的出口需求提高，這令美國每年此時的儲存量下降至低於平均的水準，支撐價格上升。」

周二 EIA 月報預測，今年 2022 年美國天然氣平均價格為 5.23 美元，比 3 月份的預測上漲 32%，美國全年液態天然氣出口量可能平均每日 122 億立方英呎，比 2021 年增加 25%。

EIA 將於周三公布上周石油供應報告。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測上周 (4/8 止) 原油庫存增加 30 萬桶、汽油庫存下降 80 萬桶、蒸餾油庫存下降 150 萬桶。