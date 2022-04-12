〈能源盤後〉上海封城持續 Brent原油跌破100美元

原油期貨價格周一 (11 日) 下跌，Brent 原油期貨價格自 3 月中旬以來首次收盤跌破每桶 100 美元關卡，係因中國新冠疫情的封城舉措加劇了市場對原油需求的擔憂。

能源商品價格

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.97 美元或 4%，收每桶 94.29 美元，為 2 月 25 日以來最低收盤價。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 4.3 美元或 4.2%，收每桶 98.48 美元，為 3 月 16 日以來最低收盤價。

Brent 原油上周收低 1.5%，因此過去 2 周來跌幅已達 14.8%。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 4.1%，收近每加侖 3.003 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.5%，收每加侖 3.268 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.8%，收每百萬 Btu 6.643 美元，創 2008 年 11 月以來最高收盤價。

市場推動力

自俄羅斯 2 月下旬入侵烏克蘭以來，原油一直交易波動，，3 月初 WTI 原油價格一度漲至每桶 130 美元以上的約 14 年高點，而 Brent 原油更是衝至接近 140 美元水準。在俄軍入侵前一晚，2 月 23 日，WTI 原油收在每桶 92.10 美元，而 Brent 原油收在 94.05 美元。

最近幾周石油價格回落，係因美國宣布將在未來 6 個月內釋出 1.8 億桶戰略石油儲備 (SPR) 原油，以及國際能源署 (IEA) 成員國也跟進，將合併釋放 1.2 億桶的石油緊急儲備量，其中 6000 萬桶來自成員國美國，為美國未來 6 個月提取 SPR 計畫的一部分。

分析師表示，中國因應新冠疫情清零政策，延長上海封鎖期間，加劇了油價走疲。上海人口超過 2500 萬人，為中國金融中心。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「交易者知道 WTI 原油有麻煩了，因為原油需求前景惡化、美元走強，以及美政府高層表示，拜登沒有明確向印度要求減少對俄羅斯能源的採購量。 」

白宮新聞發言人 Jen Psaki 表示，拜登周一在與印度總理 Narendra Modi 的視訊會晤中明確表示，加速或增加俄羅斯能源與其他商品的進口量並不符合印度的利益。

與此同時，ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示：「市場對中國疫情狀況越來越擔心，因為迄今所見的封城舉措似乎看不到盡頭。」

然而，OPEC 秘書長 Mohammad Barkindo 向歐盟表示，當前與未來對俄羅斯的制裁恐怕會造成有史以來最嚴重的石油供應衝擊之一，當前和未來的制裁以及賣方自願的行動恐令市場每日流失 700 萬桶以上的俄羅斯出口石油和其他液態石油

，隨後原油交易脫離盤中低點。

與此同時，天然氣期貨價格延續上周近 10% 漲勢。上周四天然氣價格登上 2008 年 12 月以來最高收盤價。

施耐德電氣大宗商品分析師 Christin Redmond 周一表示：「天氣仍然是價格上漲的主要驅動因素，因為到了現在，冬季還不肯過去。」

美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 的短期觀測預估，幾乎全美氣溫到 4 月 24 日均會低於常態水準，「這預期會維持一些取暖需求，並隨時間推移而減少庫存挹注。」

