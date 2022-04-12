IDC：Q1全球PC出貨量年減5.1% 但連7季突破8000萬台才是重點

根據市場研究機構 IDC，第一季全球個人電腦 (PC) 出貨量較去年同期下降 5.1%，再次證實近期其他跡象結論：新冠疫情大流行帶來長達 2 年的 PC 銷售榮景已開始放緩。

IDC 指出，儘管出貨量下降，但第一季全球 PC 出貨量仍達 8050 萬台，連續第七季超越銷售 8000 萬台，為該產業自 2012 年以降首見。

IDC 集團副總裁 Ryan Reith 聲明表示：「PC 銷售年率下降是意料中的事，所以重點不在這，而該看在眾多地緣政治和疫情相關挑戰導致物流和供應鏈一團糟之際，PC 產業仍可想方設法出貨量突破 8000 萬台。」

聯想第一季市占率達 22.7%，較去年同期下降 1 個百分點，而出貨量則下降 9.2%。

惠普 (HPQ-US) 市占 19.7%，較去年同期下降 3 個百分點，出貨量年減 17.8%，此降幅甚大，部分反映出惠普在疫情時期消費 PC 出貨量相當強勁。惠普 1 月止的會計年度第一季 PC 銷售量下降 6%，但其個人系統部門營收上升 15%，反映出高價商用 PC 的情況多空交錯。

波克夏 (BRKb-US) 上周披露持有惠普 11.3% 股份，而激勵惠普股價大漲。周一惠普下跌 1.14%，收每股 38.19 美元。

戴爾 (DELL-US) 第一季市佔率自去年同期的 15.3% 提升至 17.1%，其出貨量年增 6.1%，反映其更加注重商用領域，而非消費 PC。

蘋果 (AAPL-US) 市佔率自去年同期的 8.1% 進步至 8.9%，出貨量年增 4.3%。華爾街共識預期，蘋果 3 月季度的 Mac 銷售額為 91 億美元，與一年前持平，iPad 銷售額預估為 71 億美元，自去年同期的 78 億美元下降。

蘋果周一下跌 2.55%，收每股 165.75 美元。