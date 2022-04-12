商用領域高滲透、WFH利多消散 Office 365成長恐放緩 微軟跌近4%

個人電腦市場增長放緩，導致微軟 (MSFT-US) 股價周一 (11 日) 承壓，因為投資者擔心該公司恐因此受衝擊，尤其是微軟經歷其旗艦生產力軟體 Office 365 帶來的強勁增長後，市場擔心其後繼無力。

IDC 新數據顯示，經歷過去 2 年因新冠疫情造成需求激增後，3 月止季度，全球 PC 出貨量年減 5.1%。該數據也強化近期其他數據，表明隨著越來越多人重返辦公室工作崗位，對消費個人電腦的需求將會減弱。

UBS 分析師 Karl Keirstead 周一報告中指出，2022 年 6 月止的會計年度，Office 365 業務預估銷售額達 351 億美元，在過去 6 季中每季成長率介於 19% 至 21%。Office 現在是微軟的第二大業務，僅次於其雲端運算平台 Azure。

在與產業消息人士溝通後，他寫道，「鑑於商業 PC 用戶的高滲透率，以及疫情帶來的居家工作 (WFH) 利多逐漸減弱，Office 365 的主導程度可能開始溫和下降。」

Keirstead 寫道，有證據表明微軟已粉碎了 Alphabet (GOOGL-US) 想用谷歌 G Suite 與其競爭的企圖。「我們的調查顯示，谷歌雲端業務管理層幾乎放棄在企業領域取代微軟 Office 365 的目標，轉而努力提高谷歌雲端對 Azure 的競爭力。」

但他也指出，正由於微軟在辦公室生產力軟體市場的成功，削減了剩餘成長的空間。他現在的財務模型現在反映 2023 財年商用 Office 365 營收成長自先前估計的 19.1% 下降至 17.4%。

Keirstead 也下修對微軟業務其他幾個方面的估計，包括 Windows，以反映「PC 成長放緩的風險增加」這一點。他目前認為，微軟管理層對 6 月季度的財測可能會低於華爾街預期。

根據他的最新估計，微軟 6 月季度營收 525.69 億美元，較先前估計的 532.26 億美元下降，且低於華爾街共識預期的 528.9 億美元。

話雖如此，Keirstead 仍重申對微軟股票的「買進」評級，以及目標價 360 美元，因為他認為今年稍晚或明年初恐經濟低迷，而微軟是此情況下的避風港。

微軟周一大跌 11.71 美元或 3.94%，收每股 285.26 美元。