波克夏出手買進惠普 華爾街掀多空論戰

在文件披露波克夏 (Berkshire Hathaway) 出手買進 PC 大廠惠普 (HPQ-US) 股份後，惠普周四股價飆漲，不過，考慮到近期有部分分析師對 PC 前景發表謹慎看法，波克夏的決定也引發華爾街論戰。

波克夏日前披露買進價值約 42 億美元的惠普股票，持有約 11.4% 股份，消息帶動惠普股價勁揚，並創歷史新高，儘管如此，波克夏並未在申報文件中說明買進惠普股份的具體理由。

波克夏的決定引發華爾街多空論戰，爭論結果如下：多頭認為，惠普營運狀況良好，從數據來看估值便宜，公司也積極向股東返還資金，空頭則擔憂，在 PC 需求歷經一段需求異常強勁的時期後，成長力道可能開始放緩。

空頭觀點

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Erik Woodring 上周表示，隨著供應狀況改善與需求趨勢正常化，PC 和消費硬體支出將承壓。他認為，今年的硬體預算將受到一系列宏觀因素打擊，包含中國疫情、俄烏戰爭、通膨壓力和潛在經濟衰退。

Woodring 將惠普評等自「中立」(Equal Weight) 調降至「減持」(Underweight)，目標價自 34 美元下調至 31 美元。他擔心，身處在經濟低迷時期，企業資訊長會優先考量在軟體、服務和通訊方面的支出，而非 PC、資料中心基礎設施和列印技術，預估今年 PC 出貨量將下滑 6%。

高盛 (Goldman Sachs) 分析師 Rod Hall 也在上周調降惠普評等，且看法與 Woodring 不謀而合。

Hall 說：「我們注意到低階 PC 需求已經放緩，預料高階需求會在年底出現轉變。」他還說，通膨將使消費經濟面臨越來越大的壓力，加劇對需求的負面影響，預期今年 PC 出貨量將下滑 11%。

多頭觀點

巴隆周刊 (Barron’s) 多次表示，無論用什麼標準衡量，惠普的股價都是便宜的，即使周四收盤大漲近 15%，惠普在截至 2023 年 10 月為止會計年度的預估本益比僅為 9 倍，股價營收比僅 0.7 倍。

惠普對股東也非常友善，過去八季以來，該公司已回購 26% 的股份，並承諾在本會計年度買回至少 40 億美元的庫藏股，此外，惠普每季支付約 25 美分的股利，殖利率為 2.8%。

Columbia Seligman Technology and Information Fund 投資組合經理 Paul Wick 認為市場看法過於悲觀。

他說，不只有 PC 需求強勁，隨著人們重新回到辦公室，印表機需求獲得提振，桌上型電腦和商用 PC 需求也在成長，惠普的 PC 業務表現穩健，且該公司每年還回購 15% 的股份。

此外，Wick 認為惠普在 2024 會計年度的每股獲利可達 5 美元。