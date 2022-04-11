指數大跌236點農糧股、檢測股狂飆！中國封城電子續跌 接下來買誰？

美股周五只有【道瓊】相對抗跌，對應到台股的，筆者說過了，就是【金融傳產】強！而因那斯達克、費半弱勢，對應台股的電子就是弱，加權上周五指數收盤 17284，未站上 17308，加上日 KD 死亡交叉，周 KD 月 KD 同步死亡交叉下，今續跌，外資 3 月大逃殺 ，金管會主委黃天牧盤中信心喊話：【台股有三利多，基本面不變】，可惜尾盤跌勢還是止不住！今年以來外資賣超 5500 億，投信雖一直買，但仍護不住跌勢，護國神山: 台積電 (2330-TW) 營收創歷史次高，加上市場傳【三星旗艦機過熱 ，台積救援】，今日續跌，並回測前波低點，而晶圓雙雄的二哥聯電(2303-TW)，還破低，相關電子股如先前預告反彈就是宜先出，希望大家都能有效避開下跌。(相關行情可看【東森財經 57 台精彩連線)https://youtu.be/yBmTklJZeu0

先前所提逢反彈宜先出個股，如投信賣超股台勝科 (3532-TW)、合晶(6182-TW)，PA 三雄: 穩懋(3105-TW)、宏捷科(8086-TW)、全新(2455-TW) 股價皆持續下跌，記憶體: 華邦電(2344-TW)、南亞科(2408-TW)、晶豪科(3006-TW)，面板驅動 IC: 敦泰(3545-TW)、聯詠(3034-TW)、天鈺(4961-TW)，手機概念股也持續弱勢，如聯發科(2454-TW)、大立光(3008-TW)，今日持續印證！

而傳產的【農糧概念股】

在國際股市【NTR】、【MOS】續漲下。東鹼 (1708-TW)、惠光(6508-TW)、全宇生技(4148-TW) 再攻漲停、台肥 (1722-TW) 上漲，一樣將今日低點作為防守點，電子只要弱，傳產就可望續強！相關行情及題材概念股所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/Snd7FfHxXfQ

【航運】

運輸類股日 KD 黃金交叉向上，今表現就是比大盤強，指標看長榮航 (2618-TW)，今高檔震盪整理。3 月營收創歷史高的長榮(2603-TW) 及慧洋 (2637-TW) 可同步觀察連動性！

【防疫股】: 亞諾法 (4133-TW)、泰博 (4736-TW)、寶齡 (1760-TW)、瑞基 (4171-TW)，此族群跟疫情連動密切，防守點就是要設好，免得報上又抱下！

【鋼鐵股】: 彰源 (2030-TW)、盛餘(2029-TW) 精鋼(1587-TW)，但鐵礦石及不鏽鋼報價今日是跌的，追高宜謹慎。

再來看 MCU: 今日肯定人人喊打，觀察指標股就是新唐 (4919-TW) 跌破關鍵價 192 元後，就是一路跌，而先前跟風的盛群 (6202-TW)、紘康(6457-TW) 就跌更兇！

【整流二極體】

強勢股德微 (3675-TW) 創歷史高後持續拉回，觀察聰明融券何時回補！

老一輩的人會說: 漲時重勢，跌時重質，但 3 月營收創歷史高的股票卻多檔下跌，所謂何事?！主因就是市場對於【電子】股的資金排擠，而若整體產業營收都上，代表這產業趨勢就是向上，趨勢向上個股，一但傳產、金融走弱，就易落後補漲，如【電池概念股】

康普 (4739-TW) 公布 3 月營收再創新高，硫酸鎳產能將較去年擴增 3 成、硫酸鈷則擴增 2 倍，同時具備【電動車電池】、【特用化學】、【化學肥料】等概念題材，聚和 (6509-TW)、精星(8183-TW) 等 3 月營收也表現不俗，可一併觀察！

而高雄市區週五逾 6 千戶摸黑，2050 淨零排放路徑已經公布，使得「碳中和」成為市場熱議焦點。台灣投入 9,000 億元預算，力促 2050 年淨零排放達標，包括重電設備、太陽能與風力發電等族群將成為「碳中和」趨勢下的主要受惠者，上周跟大家提的元晶 (6443-TW) 今日帶量上漲，雖留長上影線，但在法人持續加持下，震盪之後還是有機會上攻，其他安集 (6477-TW) 聯合再生 (3576-TW) 也可一併觀察！

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