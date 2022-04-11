CPCA：特斯拉3月中國製電動車銷量月增16% 但產量受疫情限制

根據中國乘聯會 (CPCA) 在週一 (11 日) 公布的最新數據顯示，美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 在今年 3 月共售出了 65,814 輛中國製電動車，較 2 月份增長了 16%。

數據顯示，特斯拉上海廠 3 月共出貨 65,814 輛電動車，較 2 月份增長了 16%。其中，有 65,754 輛輸往中國國內市場，僅向海外出貨 60 輛電動車，創下歷史新低。

數據也顯示，由於當地疫情嚴峻，特斯拉上海廠 3 月份的產量為 55,462 輛，僅較 2 月份增加 154 輛。

報告中指出，由於中國採行了嚴格的防疫封鎖措施，中國電動車製造商在 3 月份生產的電動車總產量遠低於預期。

數據也顯示，中國 3 月份整體乘用車總銷量為 161 萬輛，較去年同期下跌 10.9%。

中國是特斯拉的第二大的銷售市場，而上海廠是特斯拉最大的製造工廠，該工廠據悉每週生產約 6,000 輛 Model 3 和 10,000 輛 Model Y 汽車。

政府當局為應對疫情的肆虐，在上月 28 日宣布封城，對黃浦江以東地區實施封鎖措施，其中包括金融區和工業園區，特斯拉工廠因此受到影響。

特斯拉上海廠如今已經被迫停運兩週的時間，創下 2019 年開始營運以來最長停工時間。若是以日產量來看，該廠每停運一日就損失約 2000 輛電動車的產出。

儘管停工，特斯拉在上季實現創紀錄的交車量，並連續七季度保持創紀錄的交車量，但特斯拉要在第二季維持交車量高位可能會更加困難，因為生產力最高的上海廠已停擺兩週。不過，有分析師預期，特斯拉今年的電動車銷售成長有望持續優於市場競爭對手。