中國封城延長嚇趴電子股 台股重挫236點收17048點

中國上海、昆山封城令延長，市場擔憂進一步衝擊台廠供應鏈，台股電子族群今 (11) 日成為殺盤重心，晶圓雙雄遭空方狙擊，PCB、光電、被動元件等殺聲隆隆，金融、傳產也無力撐盤，加權指數終場下跌 236.17 點或 1.37%，收在 17048.37 點，成交值 2995.16 億元。

櫃買指數終場下跌 4.36 點或 2.06%，收在 206.91 點，成交值 668.7 億元。上市櫃成交值合計 3663.86 億元。

台積電 (2330-TW) 今天股價挫逾 1%，終場收全場最低 558 元，市值下滑至 14.47 兆元；聯電受到晶圓代工成熟製程凍漲消息影響，股價失守 50 元關卡，終場跌 3.6%，收 48.2 元，創近 1 年新低；國巨、台達電、瑞昱、大立光、友達、日月光投控等電子權值股，賣壓都相當沉重。

傳產方面，鋼鐵股在中鋼 (2002-TW) 領漲下普遍走揚，彰源、盛餘大漲逾半根，春源、威致、大成鋼等均在盤上表現；航運股跌多於漲，儘管長榮、慧洋 - KY 等零星個股收紅，但陽明、萬海、遠雄港、台驊投控、新興等均震盪走跌。

生技族群今天續獲買盤力挺，包括寶齡富錦、中化生、亞諾法、全宇生技 - KY、ABC-KY、泰博、生華科等，均亮燈漲停，國光生、杏國、永昕、台康生等多檔漲勢也相當強勁。

此外，受惠鉀肥、尿素價格飆漲題材，農金概念股依舊為盤面多頭指標，興農、東鹼強勢攻上漲停板，台肥、中華化、長興等化工股也表現不俗。