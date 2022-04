完成合併後第一個交易日 Warner Bros Discovery盤前走升

由 Discovery Inc 合併 AT&T Inc. (T-US) 資產、資產達 430 億美元的媒體及串流公司 Warner Bros Discovery Inc (WBD-US),在第一個交易日的盤前上漲。

Warner Bros Discovery 股價上漲 2.3% 至 24.99 美元,而 AT&T 股價在盤前交易中上漲 2.1% 至 18.65 美元。

AT&T 和 Discovery 於去年 5 月開始創建獨立的媒體業務,該交易於周五 (8 日) 完成,新的商業住房頻道包括 HBO、CNN 和探索頻道 (Discovery Channel),以及「蝙蝠俠」和「哈利波特」等系列作品。

這家還擁有串流媒體服務 HBO Max 和 Discovery+,將在用戶成長降溫之際面臨來自 Netflix (NFLX-US) 和迪士尼公司 (DIS-US) 的 Disney+ 的激烈競爭。

MoffettNathanson 分析師表示,「如果對整體潛在市場 (Total Addressable Market, TAM) 的規模和永續的穩定獲利水平存有疑問,那麼對於我們自己長期存在的問題,串流媒體是否是一項好業務的答案將變得更加複雜。」並補充說,利率上升也是一個問題。