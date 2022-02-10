Discovery與WarnerMedia合併案通過美國反壟斷審查

Discovery 週三 (9 日) 透過監管文件表示，與 AT&T(T-US)旗下 WarnerMedia 的併購計畫，已滿足美國 HSR 法案 (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act) 的結案條件，代表兩家公司已通過美國反壟斷審查，可繼續推進併購交易。

截稿前，Discovery(DISCA-US) 盤中漲 1.58%，報 28.66 美元；AT&T(T-US) 漲 1.27%，報 24.24 美元。

兩家公司去年 5 月宣布這筆規模 4300 萬美元的合併計劃，並在 12 月獲得歐盟無條件批准，AT&T 此前預計，交易將在第 2 季完成，但仍須先獲得 Discovery 股東同意，目前大股東 John Malone 和紐豪斯 (Newhouse) 家族均已表態支持。

合併後實體名為「Warner Bros. Discovery」，將於那斯達克掛牌交易，股票代號為「WBD」，由 Discovery 執行長 David Zaslav 擔任執行長。

Warner Bros. Discovery 將坐擁 HBO、HBO Max、華納兄弟影業、CNN 與 HGTV 等內容與頻道資產，有望催生全球串流媒體巨擘，與 Netflix(NFLX-US)、迪士尼 (DiS-US) 的 Disney + 等串流平台抗衡。