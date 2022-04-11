〈台幣〉亞幣跳水拖累重貶1.4角 暌違1年半再度摜破29元

台北股匯今 (11) 日再度跳水，美國聯準會 (Fed) 趨向激進升息，助漲美國公債殖利率，美元指數一度衝破 100 大關，新台幣匯率已連續第 6 個交易日走貶，並重貶 1.4 角，下探 29.046 元，為暌違 1 年半再現 29 元，台股也挫逾 200 點，回測萬七支撐。

外資熱錢不斷匯出，本土壽險、投信等資金也積極流向美元，使得新台幣匯價貶不停，上周累計貶值 0.70%，今天以 28.94 元開盤後，隨即失守 29 元重要心理關卡，貶值多達 1.4 角，為 2020 年 10 月上旬以來的最低點。

台股方面，電子權值股成為殺盤重心，台積電下挫逾 1%，聯電、國巨、台達電、友達等重摔 2-3%，傳產、金融也無力撐盤，拖累指數盤中大跌逾 200 點，失守 17100 點，回測萬七。

觀察主要貨幣兌美元表現，日圓今天重挫 0.5%，新台幣早盤重貶 0.48%，韓元貶值 0.23%，人民幣與新加坡幣約貶 0.12-0.15%，亞幣全面跳水。

Fed 3 月會議紀錄顯示，決策官員們普遍同意每月削減央行持有資產 950 億美元，以打擊通膨，同時暗示下次會議可能升息 2 碼，帶動美元強勢。央行外匯局長蔡烱民罕見證實，今年 3 月有進場調節匯市，主要因美元需求增加，外資包括本金及盈餘共計匯出逾 120 億美元。