〈台幣〉外資瘋狂匯出 連5貶收28.906元 周線連3貶

外資今 (8) 日持續賣超台股並匯出，使得新台幣兌美元匯率連 5 貶，並摜破 28.9 元關卡，往 29 元大關靠攏，終場收在 28.906 元，貶值 7.8 分，為 1 年 5 個月以來新低點，台北及元太外匯市場總成交值 18.58 億美元。新台幣周線連 3 貶，累計單周貶值 0.70% 或 2.01 角。

新台幣兌美元匯率近來屢屢跌破重要關卡，今天更失守 28.9 元，最低來到 28.922 元，貶值 9.4 分，除了外資大舉撤出外，本土資金流向美元也相當踴躍。

新台幣匯率終場貶幅略收斂，以 28.906 元作收，貶值 7.8 分，為 2020 年 11 月上旬以來新低，台北外匯市場成交金額 12.51 億美元，元太外匯市場成交金額 6.07 億美元。

台股方面，電子族群今天漲跌互見，由航運、金融股聯手衝鋒，帶領加權指數反彈，一度站上 17300 點，終場上漲 105 點，收在 17284 點，外資持續提款 115 億元，累計 4 個交易日已賣超 723 億元。

鷹派升息路線已成為聯準會多數官員的共識，帶動美元連日強升，美元指數已衝上 99.7 字頭。我國央行外匯局局長蔡烱民透露，3 月外資淨匯出多達 120 億美元 (折合新台幣 3450 億元)，而央行也是繼去年 3 月以來，在匯市首見有較大規模的調節。