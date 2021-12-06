矽品攜手中興大學 打造半導體封測人才培育園地

日月光投控 (3711-TW) 旗下矽品精密與中興大學合辦為期 3 天的「第八屆興學塾企業導師」活動，透過匯集矽品專業導師群，規劃產業趨勢、專業職能講座、頂尖業師諮詢、學員專題競賽輔導與無塵室直擊參觀，以企業導師跨世代經驗傳承與主題式 workshop，導引學員快速熟悉半導體產業，打造半導體封測專才培育園地。

矽品指出，公司持續走在世界前沿，多年積極推動與中興大學「興學塾企業導師」的合作，從一開始專業講座分享，到如今加入 workshop 專題競賽學習，讓學員認識半導體產業概觀、就業市場需求及職務剖析，職場所需的硬、軟實力齊頭並進，並成功引導企業導師與學員間雙向溝通正成長。

此次活動也安排「巨人視野 - 導師生餐敘」，齊集處長萬國輝、處長鄭宗杰、處長蔡瀛洲與資深處長李森楠等四位重量級高階主管，為學員面對面解惑職涯規劃與個人迷惘。企業導師精神在於經驗智慧的傳承分享，透過企業導師手把手的深度輔導，協助學員開拓視野格局，建構職場必備技能與價值觀，提前擘劃職涯未來。

萬國輝與鄭宗杰此次雙雙出席「IC 封裝技術發展」專業講座，為學員打穩半導體產業知識最重要的地基，並直擊工廠產線，參觀矽品封測產線，一窺智慧工廠奧秘，解鎖無人操作機台與超大規模自動化運作的天車，帶給現場學員們全新學習體驗。

Bumping 製造部副理陳彥均也擔任「座談會 - 學長來了」的分享主講人，指出如何從職場菜鳥化身老鳥，生動講述獲學員好評，蔡瀛洲等高階主管也傾囊教授新鮮人職涯全餐，如「新鮮人教戰守則」、「職務大剖析」與「職場適應力」講座，有效幫助學員在畢業前準備個人核心競爭力，畢業後快速接軌職場成為即戰力。

人力資源處資深處長李森楠高度肯定中興大學「興學塾企業導師」活動，雙方合作已邁入第八年，至今中興大學畢業生進入矽品就業超過 200 位，藉由跨世代經驗傳承，與共學 workshop 學習方式，幫助學員快速銜接半導體業職場。結盟學校共享資源，長期有助產業專業人才養成，加速臺灣半導體產業體質蛻變升級。

台灣半導體產業牽動全球科技的脈動，矽品精密積極於台中、彰化地區進行大規模擴廠，搶進先進封裝市場商機，超前部署前進校園，幫助在校學子提前了解半導體產業，從而即早規劃未來。

矽品與中興大學今年的專題競賽「你在矽品的一百種機會」，以產業痛點命題，共分三小題：你認為半導體產業需要什麼特質的人才？你會用什麼宣傳方式來招募到符合特質的新血？加入矽品後你會如何規劃完整的職涯發展？

矽品補充，每年專題競賽各組學員均使出渾身解數闡述專題論述，透過企業導師專業把關，精闢產業洞見分析指引，協助學員將天馬行空的百種想法真正落地，過程中學員們積極展現個人特質，新世代思維更激盪出許多創意火花，也成為未來矽品精密精益求精的創新動能，而專題從準備到發表，目的就是幫助學員釐清自己未來就業方向的一段重要歷程。