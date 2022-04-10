台積電投資先進腳步不停歇 設備廠上半年訂單旺

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 竹南廠先進封裝廠 AP6 預計今年第三季起量產，將是全球首次 3D 封裝的大型量產計畫，隨著投資腳步不停歇，也帶動後段封裝相關設備需求暢旺，相關業者如萬潤 (6187-TW)、辛耘 (3583-TW)、弘塑 (3131-TW) 等上半年接單維持高檔。

台積電今年資本支出規模估達 400-440 億美元，為歷年來新高，預計其中 10% 將用於先進封裝，對設備廠來說，等同就有 40-44 億美元的市場規模，且未來設備在地化趨勢成形，台廠取得訂單的金額也就越大。

業界表示，台積電此次竹南廠主要作為 3D 封裝的生產基地，屬於較前段的先進封裝，之後會再送往龍潭廠的 InFO 或是中科廠的 CoWoS，進行後段先進封裝，因此在前段衍生新需求下，後段也必須跟著擴充設備產能。

萬潤原先已是 2D/2.5D 設備的供應商，主要供應取放機、點膠機、AOI 量測、貼合等設備，近來隨著客戶加大力道拉貨，3 月營收達 2.67 億元，創下歷史第四高，累計第一季營收 6.3 億元，也改寫同期新高。

其餘如弘塑、辛耘則供應濕製程設備，加上信紘科 (6667-TW) 的機能水設備，共組在地化設套裝備，在台積電持續擴大投資先進封裝下，各家上半年營運也可望維持高檔。