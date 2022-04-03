3M比利時半導體冷卻劑廠無限期停工 三星、台積電貨源恐斷

據 BusinessKorea 報導，3M 比利時半導體冷卻劑廠由於當地環保法規力道收緊，被迫無限期停工，該廠佔全球半導體冷卻劑產量達 80%，繼俄烏衝突引發惰性氣體端缺後，如今半導體原料供應再度陷入困境。

比利時政府正在加強多氟烷基物質 (PFAS) 用量限制，並在 3 月 8 日下令 3M 當地廠房停工。隨後 3M 在 3 月 18 日其客戶發出正式停止供貨通知，半導體冷卻劑客戶包括三星電子、SK 海力士、台積電 (2330-TW) (TSM-US) 和英特爾 (INTC-US)。

冷卻劑對半導體蝕刻至關重要，業內人士透露，這些晶圓廠可以承受一到三個月的庫存，不過，若未來供應問題未解，全球晶圓製造很可能面臨巨大衝擊。

PFAS 化學性質穩定，且防水的、防油、耐熱，廣泛用於化妝品和牙線，不過這類物質在人體累積可能有潛在風險，《斯德哥爾摩公約》 將 PFAS 列為持久性有機污染物，歐盟也限用此化合物並定期進行監控，歐美國家近年都正在加強管制、積極減量。

半導體原料供給正面臨許多挑戰，俄烏衝突導致烏克蘭最大兩家惰性氣體廠 Cryoin、Ingas 生產受阻，產量約占全球 45-54%，惰性氣體價格也因此不斷飆漲，加劇全球晶片荒危機。