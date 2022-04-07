〈星展經濟展望〉半導體今年仍供不應求 明年留意庫存過剩風險

星展首席經濟學家馬鐵英表示，目前半導體需求仍供不應求，研判俄烏戰爭對大型半導體供應鏈短線影響有限，今年半導體市場展望仍然相對健康，但要留意明 (2023) 年可能面臨庫存過剩的風險。

馬鐵英指出，儘管部分機構下修對於手機等消費性電子產品的需求，而且消費性電子終端需求，例如手機等也有減弱趨勢，但數位基礎設施、新興科技等對於半導體需求仍在，因此整體而言，電子產品對半導體晶片外銷訂單仍是需求大於供給，半導體仍有一定需求支撐。

星展認為，俄羅斯與烏克蘭均不是台灣的主要出口目的地，其中俄國僅佔台灣總出口 0.3%，後者占 0.04%，而烏克蘭在半導體級氖氣的供應方面表現突出，其供應中斷可能會加劇全球市場現有的晶片短缺問題。

儘管如此，考慮到台灣在全球晶片代工中的主導地位以及與上游供應商的強大談判能力，對其半導體供應鏈的短期影響將相對有限。

馬鐵英分析，俄羅斯是全球石油、天然氣的重要供應商。自 3 月初以來，對石油供應減少的擔憂已將布蘭特原油價格推高至每桶 100 美元以上，考量台灣的能源供應高度依賴化石燃料進口，國際油價的上漲將直接透過進口推升通膨。

馬鐵英指出，油價上漲不至於讓台灣經濟陷入停滯性通膨。從貿易條件損失的角度測算，國際油價每上漲 10 美元，台灣國民收入將損失大約 0.4 個百分點。國際油價每上漲 10%，CPI 通膨 將上升大約 0.2 個百分點。

馬鐵英表示，油價對經濟成長和通膨的實際影響可能將比上述估計更為溫和，而台灣的財政狀況穩健，有空間透過補貼的方式吸收油價上漲所造成的私人部門收入損失。

另外，家庭儲蓄强勁，有助於減輕油價上漲對消費者可自由支配支出造成的不利影響，而台灣的能源密集度在過去十年穩步下降，這也意味著台灣有比過去更好的承受能力面對每桶 100 美元的油價。