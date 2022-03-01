惠普、戴爾示警Q1仍有積壓訂單 台代工廠出貨有變數

個人電腦品牌大廠惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US) 上季財報兩樣情，戴爾受供應鏈問題影響，財報低於預期，惠普財報雖優於預期，但兩家皆示警供應鏈瓶頸，加上近期俄烏衝突影響首季部分產品出口，市場憂，代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 等出貨動能恐有壓力。

惠普上季財報優於市場預期，其中，個人電腦營收達 122 億美元、年增 15%，其中光是商用市場就大增 26%，執行長 Enrique Lores 也看旺個人電腦需求，調升對本季、全年獲利展望，並示警供應鏈、俄烏情勢影響出貨。

Enrique Lores 說，雖然部分地區供應鏈情況正在改善，但部分東南亞國家疫情仍嚴峻，此外，各國對俄羅斯祭出的出口禁令，目前已配合停止運輸相關產品、出口，雖然整體占比不高，但估將影響本季獲利表現。

對比惠普，戴爾則面臨較大的供應鏈壓力，戴爾指出，疫情推升個人電腦需求，但晶片荒、供應鏈問題延燒，造成產品交期拉長交期，同時供應鏈也面臨更高零件、運輸成本，預期今年上半年伺服器、儲存硬體、網路硬體等都仍有積壓訂單出現。

展望本季，台組裝代工廠認為，在料況改善、遞延訂單出貨下，首季筆電出貨將呈現淡季不淡，季衰退幅度可望優於往年，不過隨著供應鏈狀況難測，加上俄烏情勢持續緊張，雖然訂單需求不變，但終端品牌廠配合出口管制禁令，少部分產品出貨也仍充滿變數。