股神再出手？惠普獲波克夏買進 盤後大漲近10%

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 在美股周三 (6 日) 盤後揭露近期另一筆重要投資，為買入將近 1.21 億股的惠普 (HP) 股票，消息激勵惠普盤後大漲約 10%。

波克夏 (BRK.B-US) 本周數度買進惠普，目前持有惠普約 11.4% 股權 ，以周三收盤價計算價值 42 億美元。惠普 (HPQ-US) 周三收盤下跌 3.03%，報每股 34.91 美元，但盤後大漲 9.94% 至每股 38.38 美元。

這是巴菲特在 2 月 26 日以來，規模第三大的投資。惠普和波克夏均未對此報導置評。

巴菲特曾於 2 月 26 日發布的股東信中說，目前在股市找不到令人興奮的事物，不過波克夏在 3 月初的監管文件中披露，已把西方石油 (Occidental Petroleum)(OXY-US) 的持股增加到 60 億美元，相當於持股 14.6%，接著又在 3 月 21 日宣布，以 116 億美元現金併購保險商 Alleghany(Y-US)。

在買下 Alleghany 之前，巴菲特已經六年不曾進行重大併購，而波克夏的現金部位達到 1467 億美元的歷史高點。

波克夏並未說明買進惠普是巴菲特本人、還是兩位操盤手 Todd Combs 和 Ted Weschler 的決策。巴菲特通常參與較大規模的投資，例如買進蘋果 (AAPL-US) 股票。