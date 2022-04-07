馬斯克成為最大股東後 散戶爭相搶進推特股票

在幣圈，馬斯克 (Elon Musk) 的一則推文，常常帶領狗狗幣或比特幣的一波漲勢，這樣的效應，現在似乎也發生在 Twitter(TWTR-US)(推特) 股票。

Vanda Research 數據顯示，在擁有超過 8000 萬 Twitter 粉絲的馬斯克，披露他持有 Twitter 9.2% 的股份後，數百萬投資者湧向這家公司股票，使其成為周一散戶投資人購買最多的美股。

Vanda 指出，周一散戶流入 Twitter 的資金達到 1.52 億美元，是當天美國交易所所有股票和 ETF 中最大的。

知情人士說，馬斯克在散戶中的受歡迎程度，是 Twitter 本周同意為他提供董事會席位的原因之一。

在馬斯克公布其持股之前，截至 4 月 1 日，Twitter 在過去的 12 個月內下跌了 38%，而同時間，標普 500 指數上漲了 13%。

Vanda 指出，散戶占 Twitter 投資者的 9.9%，雖然這高於特斯拉的 1.5%，但明顯低於最受歡迎的謎因股票 AMC(AMC-US)，後者的散戶占比達到 40.9%。

美國銀行證券分析師 Justin Post 本周發布報告指出，有鑑於馬斯克在社群媒體和其他媒體上的追隨者，他成為最大的股東，有望推動散戶投資人的興趣，但他也警告，這種炒作也可能吸引喜歡做空股票的投資者。

不過，一些分析師警告稱，基於炒作的 Twitter 股價上漲，可能不足以保持散戶的參與。CFRA Research 分析師 Angelo Zino 在本周的報告中寫道，馬斯克對 Twitter 的長期貢獻，將取決於他能否幫助公司提高獲利能力。

Zino 表示，馬斯克近期對 Twitter 的批評是一個令人耳目一新的跡象，有望為平台經營提供更多幫助。