〈台幣〉股匯雙殺連4貶收28.828元 續寫逾1年4個月新低

台北股匯今 (7) 日再度上演雙殺走勢，隨著台股跌幅擴大，新台幣兌美元匯率也摜破 28.8 元關卡，一度貶近 1 角，下探 28.862 元，外資瘋狂提款台股並匯出，但在央行出手穩盤下，新台幣終場以 28.828 元作收，貶值 5.8 分，為連 4 貶，續創逾 1 年 4 個月新低，台北及元太外匯市場總成交值 19.57 億美元。

近來美元表現強勢，新台幣匯率今天早盤陷狹幅整理走勢，午盤後豬羊變色，大量美元買盤湧現，使得匯價跳水重挫，最低來到 28.862 元，貶值 9.2 分，為 2020 年 11 月上旬以來的最低點。

新台幣匯率近來屢屢跌破重要關卡，貶幅較亞洲鄰近國家還要大，迫使央行介入調節，今天匯市尾盤跌勢收斂，終場貶 5.8 分，收 28.828 元，續創 2020 年 12 月以來新低，台北外匯市場成交金額放大至 14.08 億美元，元太外匯市場成交金額 5.49 億美元。

台股受本土疫情升溫影響，今天由台積電、聯發科等電子權值股領跌，金融股午盤後變臉導致加權指數跌勢擴大，終場崩跌 343 點，收在全場最低 17178 點，失守年線，外資大舉提款 447 億元，累計近 3 日已賣超 608 億元。

Fed 會議紀要顯示，未來將以每月最高 950 億美元的速度減持大量債券，此外，為了讓 40 年來最嚴重的通膨降溫，多名官員傾向升息 2 碼，然而考量到俄烏局勢選擇升息 1 碼，但仍認為未來適合一次或多次升息 2 碼。

觀察主要貨幣兌美元表現，美元指數今天小跌 0.01%，日圓升值 0.1%，歐元升 0.04%，人民幣微幅升值 0.01%；新台幣在亞幣中表現最弱勢，貶值 0.2%，韓元貶 0.1%，新加坡幣小貶 0.06%。