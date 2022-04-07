〈台幣〉Fed緊縮態度明確 匯價狹幅整理力守28.8元

美國聯準會 (Fed) 公布 3 月會議紀要，強化市場對於升息 2 碼的預期，新台幣兌美元匯率今 (7) 日呈現狹幅整理走勢，在買賣匯雙方拉鋸下，匯價力守在 28.8 元關卡前，台股持續走低，早盤一度跌逾 160 點，再度摜破月線及年線支撐。

新台幣兌美元匯率已連 3 貶，今天開盤後一度升抵 28.753 元，小升 1.7 分，但匯價隨即翻貶，在平盤附近上下遊走，最低來到 28.778 元，力守 28.8 元。

觀察主要亞幣兌美元表現，人民幣早盤約貶 0.06%，新台幣、韓元也貶值 0.03-0.05%，日圓相對升值 0.07%，新加坡幣也升 0.02%。

台股連日遭外資提款，電子股今天依舊賣壓沉重，台積電、聯發科、聯電、國巨、大立光等下挫 1-2%，金融股持續吸引買盤進駐，中信金、玉山金等漲勢凌厲，不過，航運等傳產股無力撐盤，指數一度下跌 164 點，下探 17358 點。

Fed 會議紀要顯示，未來將以每月最高 950 億美元的速度減持大量債券，此外，為了讓 40 年來最嚴重的通膨降溫，多名官員傾向升息 2 碼，然而考量到俄烏局勢選擇升息 1 碼，但仍認為未來適合一次或多次升息 2 碼。