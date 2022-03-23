〈車市〉TOWN ACE接單達6000張 打破和泰車商用車銷售紀錄

和泰車 (2207-TW) 今 (23) 日宣布，全新 TOYOTA TOWN ACE 於 2 月中旬正式上市以來，獲車主熱烈迴響，上市僅僅 1 個月，累積已接到 6000 張訂單，超越過去自家商用車 ZACE、INNOVA 的紀錄，並快速在 PICK UP 輕型商用車市取得一席之地。

和泰車 TOWN ACE 上市前預接單已達 4000 張，等於發表至今僅一個月，新接單多達 2000 張，買氣驚人，法人看好，將成為挹注和泰車今年營收成長的另一新動能。

和泰車強調，由於入門車款搭配舊換新售價只要 45.1 萬元起，預期全年銷售 1 萬台，並以拿下國內商用車龍頭為目標。

和泰車進一步分析，全新 TOWN ACE 熱銷主因歸功於在載重、空間、油耗表現、安全防護和後勤保固等，最高載重 960 公斤，並搭配最高 2,445mm x 1,585mm 的超大貨床面積，可乘載各行各業的貨品，而平均油耗在自排版本高達 15.2km/L，手排版本也有 14.8km/L 的油耗表現。

不過，中華 (2204-TW) 已長年深耕商用車市，旗下商用車雙雄去年拿下近 90% 市占率，全年領牌數共 26401 台，其中，菱利 16797 台，年增 2%，得利卡全年 9604 台，與 2020 年相當。

在和泰車積極強化商用車產品之際，未來國內商用車市場版圖後續如何變化，有待觀察。