京東方衝市占 今年柔性OLED面板出貨量看增6成

中國面板大廠京東方 (000725) 近年積極搶攻 OLED 面板市場，繼成為蘋果 (AAPL-US) 手機 OLED 面板供應鏈之一後，據傳三星也將在新手機上採用京東方 OLED 面板，隨應用、市占率逐步提升，京東方預告今年柔性 OLED 面板出貨量將看增 6 成，上看 1 億片。

受去年 LCD 面板價格飆漲，拉近 LCD 與 OLED 面板價格差距，促使部分品牌廠加速規劃導入 OLED 面板應用，研調機構統計，京東方去年 OLED 面板出貨約落在 6000 萬片，且主要產線良率皆已達 80%，重慶 OLED 產線則預計 2023 年完全開出，不過京東方表示，目前 OLED 業務尚未達到損平。

除既有產線外，根據韓媒報導，京東方規劃在四川成都 B16 工廠再建一座 IT 應用的 8.6 代 OLED 生產線，預計 2024 年底量產，京東方則回應，目前仍在進行戰略、市場、技術、財務等多方面評估中。

整體面板市況方面，京東方坦言，電視面板價格自去年下半年轉跌以來，確實對整體利潤造成一定影響，不過目前跌幅已明顯收斂，將透過優化產品結構、提升產線效率因應。

不過，面板價格除由市場供需決定外，近期還受國際政經局勢變動影響，京東方說，目前已看到面板價格觸底，但俄烏衝突使面板價格反彈時間遞延，預期要到第二季底整體市場才可望趨於平穩。