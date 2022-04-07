安勤能見度達今年底 Q2營收戰單季高 全年估增雙位數

工業電腦廠安勤 (3479-TW) 今 (7) 日召開法說會，公司看好，第二季動能強勁，在料況順暢下可望挑戰單季新高；且目前訂單能見度已達年底，在各產品線均成長下，年營收將雙位數年增，毛利率則拚站穩 25%。

安勤表示，過去疫情封城，工業電腦產業被壓抑兩年，但現在全球慢慢與病毒共存、解封，對產業看法也較為樂觀，其中，因應美國期中選舉，投票機及驗票機產品也迎來新一波出貨動能，第一季已出貨 3000 台，年底前還有 8000 台陸續出貨。

在醫療伺服器方面，安勤表示，今年會少量出貨，明年開始放量，出貨規模約 700-1000 台，另外，零售、博弈的部分，在疫情逐步解封後，也有看到比較有量能的訂單出現。

不過，在料況方面，安勤坦言，看起來缺料到第三機不會有緩解的跡象，有些料像是電源管理 IC(PMIC) 還是很缺，目前有 4 成訂單，是必須到現貨市場掃料，雖然可以轉嫁，但要加價到正常毛利率水準有難度，但還是會以回到 25% 為目標。

安勤產業應用營收比重，醫療 / 健康 26%、博弈 / 娛樂 17%、零售 / Kiosk 16%、工業 / 製造 15%、其他 26%；區域比重，北美 49%、歐洲 21%、亞洲 20%、台灣 8%、其他 2%。