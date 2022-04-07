〈俄烏衝突〉盧布匯價無懼制裁回到開戰前水準 成普丁最佳大內宣工具

俄羅斯盧布在俄國入侵烏克蘭之初的暴跌，曾是俄羅斯經濟遭到孤立的象徵，但在莫斯科當局一連串資本管制措施下，盧布已經回到開戰前水準，顯示即使西方制裁連發，但只要沒碰觸到能源，就無法阻止資金流入俄國。

美國周三 (6 日) 聯合 G7、歐盟宣布最新制裁，對象為俄羅斯總統普丁兩名女兒、更多俄國權貴人士、俄國聯邦儲蓄銀行 (Sberbank) 和阿爾法銀行 (Alpha Bank) 兩大金融機構，美國人也被禁止在俄國進行任何新投資。

不過，美國官員表示，能源交易不受新制裁影響。

Sberbank 是俄國擁有最多儲蓄用戶的銀行，Alpha 則是俄國第三大銀行，兩家公司都表示新制裁不至於對營運造成重大影響。

新一波制裁仍打擊俄股，盧布計價的 MOEX 指數周三下跌 1.9% 至 2611.4 點，和去年 10 月的歷史高點相比近乎腰斬。Sberbank 當日重挫 8.1% 至每股 141.60 盧布 (1.78 美元)，3 月初已遭制裁的俄羅斯外貿銀行 (VTB) 也跌 4.9%。

美元計價的 RTS 指數則從偏弱的美元匯價獲得支撐，周三收高 3% 至 1034.79 點。

盧布周三再度展現韌性，在交投清淡中升值逾 4%，收在 79.7 盧布兌 1 美元，是六周高點，盤中一度觸及 79.01 盧布，是 2 月 23 日俄羅斯入侵烏克蘭前夕的水準。

盧布為何回升

盧布曾在俄國發動所謂「特殊軍事行動」之後重挫到 121.5 盧布兌 1 美元，創空前低點，被美國總統拜登以「瓦礫」(rubble) 形容慘況，也讓人憶起 1990 年代初期俄國的惡性通膨，和 1998 年的俄國倒債。不同的是，這次盧布迅速收復失地。

盧布快速回升，吸引了許多關心盧布的人民目光，因此即使俄軍在烏克蘭前線陷入困境，俄國總統普丁對內仍取得重大勝利。

Generali 保險資產管理公司資深新興市場策略師 Guillaume Tresca 說：「這是很好的公關工具，政治人物可以宣稱，制裁沒有造成任何影響。」

盧布迅速回升，可能淪為俄羅斯政治人物對內的宣傳工具。(圖: AFP)

回顧蘇聯解體後的歷史，盧布兌美元匯率可說是俄羅斯人最關心的經濟指標，盧布曾在 1990 年代惡性通膨時崩潰，也在 1998 年債務違約後暴貶。等到狀況平息，政府把盧布尾數去掉三個零。

2008 年全球金融海嘯期間，俄國政府砸下數十億美元阻貶，以免發生銀行擠兌。2014 年之後，俄國雖然陸續發生占領克里米亞遭制裁、國際油價暴跌等事件考驗盧布，俄國央行卻選擇冒險，讓盧布成為自由浮動貨幣。

面對今年的制裁，俄國選擇實施資本管制，包括凍結非住民資產、要求俄企把 80% 外幣換成盧布，俄羅斯總統普丁並曾多次威脅用盧布還債，也要求外國須以盧布採購天然氣，否則斷供。

Promsvyazbank 表示，盧布最近回升主因一些出口商拋售外幣，而進口活動低迷，該銀行預測盧布匯價近日將挑戰 74-76 盧布兌 1 美元。

一些觀察家則沒那麼看重盧布回到開戰前水準的意義，他們指出，嚴格的資本管制意味著盧布已不再是自由浮動貨幣，盧布交易量已降到 10 年來最低水準。

油氣資金持續流入

儘管如此，石油和天然氣持續挹注普丁的戰爭資金，仍是一股不可忽視的力量。彭博預估，即使俄國被孤立在全球金融體系以外，今年仍將靠能源出口賺入近 3210 億美元，甚至比 2021 年增加逾三分之一。

富國證券策略師 Brendan McKenna 表示，當其他國家繼續向俄國採購油氣，將讓俄羅斯繼續保有經常帳順差 (即外銷大於進口)，成為支撐盧布的力量，自然削弱西方制裁對俄國經濟的打擊力道。

油氣收益讓俄國持續享有經常帳順差，進而支撐盧布。(圖: AFP)

普丁雖然被迫改變侵略烏克蘭的戰略，把焦點轉移到烏東和烏南，但西方國家若想持續收到制裁效果，可能必須改變策略。

國際金融協會 (IIF) 經濟學家 Elina Ribakova 和 Benjamin Hilgenstock 說：「俄羅斯經濟和金融體系面對資本管制、價格控管和經濟自給自足，已經逐漸找到新的平衡點，這代表制裁措施必須隨時調整，才能發揮成效。」