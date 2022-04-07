人民幣國際化再邁步 人民幣支付俄油 將開始流入中國

在國際社會對俄羅斯入侵烏克蘭日益憤怒之際，中俄兩國試圖維持能源貿易，以人民幣支付的俄國煤炭和石油，將開始流入中國。

中國諮詢公司汾渭能源信息服務表示，幾家中國公司在 3 月用人民幣採購俄國煤炭，首批貨將於本月抵達。貿易商說，這將是美國和歐洲制裁俄國、把幾家俄國銀行逐出國際金融體系以來，首批支付貨幣為人民幣的大宗商品出口。

汾渭能源表示，中企用人民幣採購的煤炭，既有冶金煤，也有動力煤。傳統上這些交易以美元結算，但在歐美國家把俄國銀行踢出環球金融電信協會（SWIFT）後，許多中國買家暫時停止採購。

俄國原油賣家也向中國買家提出人民幣付款選項。知情人士透露，首批用人民幣購買的 ESPO 原油將於 5 月交付中國獨立煉油廠。

長期以來，北京都為美元在全球貿易中的霸主地位及美元賦予美國的政治影響力感到不安，如今西方國家制裁俄國的措施，正加速改變現狀，例如莫斯科向印度石油買家提供盧比 - 盧布支付選項，沙烏地阿拉伯也正在與中國磋商，可能接受中國採購部分原油時，以人民幣計價。

上月底國際貨幣基金（IMF）發布的全球「官方外匯存底幣別組成」（COFER）數據也顯示，去年第 4 季人民幣在全球外匯存底中的比率為 2.79%，高於去年第 3 季的 2.66%，創下 2016 年有紀錄以來最高峰，為全球第五大準備貨幣。

人民幣準備規模也節節攀升。IMF 的數據顯示，去年第 4 季人民幣外匯存底總額為 3,361 億美元，高於去年第 3 季的 3,201.5 億美元。

不過，短期內人民幣不太可能對美元主導地位帶來巨大挑戰。國際清算銀行（BIS）的數據顯示，在 2019 年外匯交易中，使用美元的比率占 88%，人民幣只占 4.3%。