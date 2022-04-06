〈Q2投資展望〉留意三大變數 穩健型、積極型操作大不同

時序進入第二季，凱基銀行今 (6) 日發布投資展望，指出供應鏈緊俏、通膨預期與美國聯準會縮表規模等三大變數將牽動市場表現，建議保守穩健型投資人以評等較佳的投資等級債，及受惠於升息且價格波動較低的公用事業類股作為投資首選，至於成長積極投資人可就原物料、拉丁美洲等著手布局。

三月美國聯準會決議升息一碼，正式開啟升息周期，也留下五月縮減資產負債表的承諾。凱基銀行建議投資人，第二季投資方向應重視三大變數，分別是俄烏能源、金屬、農產品出口不順導致「供應鏈」持續緊俏，原物料短缺造成「通膨」的影響，加上美國聯準會「縮減資產負債表的規模」等數，擬定可攻可守的投資組合。

凱基銀行表示，俄烏戰爭不只影響俄羅斯、烏克蘭與東歐地區，對於全球影響劇烈。俄烏戰爭與俄羅斯遭到經濟制裁已造成基本金屬、能源及農產品等原物料價格大漲，後續市況須視戰事發展與替代來源開發順利與否而定，於第二季高價震盪的可能性較大。

拉美地區也以礦產、原油及農產品為出口大宗，短期內有替代俄羅斯出口短缺的利多，建議成長積極型投資人可留意拉丁美洲、礦業、農業、原物料投資機會。此外，美國可能會加速與伊朗、委內瑞拉外交及經濟和解，增加兩國石油出口，以緩和俄羅斯留下的供給缺口，即使油價趨於下跌，都應留意替代能源、綠能等長期趨勢，況且其今年來股價已率先回跌，適宜長線分批或定期定額布局。

美國開始升息下的投資策略

三月美國聯準會如市場預期升息一碼，但利率點陣圖透露今年剩餘六次利率會議，每次都將升息一碼，明年也有三到四次升息機會。美國第二季貨幣政策重點可能轉向縮減資產負債表的規模，目前市場預期聯準會將每季公布每月收回資金上限，且傾向逐季上調。凱基銀行認為，當五月聯準會公布縮減資產負債計畫後，應據以推算每收回多少資金等同升息一碼的效果，或每隔幾個月的縮表等同一次升息，屆時同時考量升息與縮減資產負債表後，將可能調降今明兩年的預期升息幅度。

凱基銀行進一步指出，屆時美國聯準會升息的速度與幅度可能不會像部分市場分析人員所預期的又急又猛，反而有較大可能採取邊升息、邊觀察的溫和作法，所以預估第二季美國長短天期公債殖利率不容易再出現急升走勢，投資等級債為較佳的投資標的。

另外，觀察聯準會於 2004 年 7 月開始及 2015 年 12 月開始的兩次升息循環期，美國以科技設備、軟體服務、能源、消費者服務、零售銷售、公用事業等類股漲幅較大，且其中的公用事業類股的價格波動最小。凱基銀行建議，保守穩健型投資人以評等較佳的投資等級債以及受惠於升息且價格波動較低的公用事業類股作為投資首選，至於成長積極投資人可就科技、民生必須消費、非必須消費如奢侈品、3C 電子等著手布局。

其他市場的觀察與建議

凱基銀行表示，俄烏戰事雖可能趨緩，但事態發展仍有極高的不確定性，第二季國際股市可能盤底待變。成熟股市方面，必然受到對俄羅斯經濟制裁這把雙面刃的負面影響，也須觀察如何避免俄債違約導致全球金融系統性風險，預期第二季較難有表現，投資人不妨暫時觀望。

不過成熟股市多數企業仍具有基本面底氣，如果投資人著眼一、兩年以上的持有獲利，其實已可採分批方式進場布局。而新興股市方面，除了拉丁美洲地區具有多項出口替代俄烏的利多之外，東協地區也有部分天然資源可資替代，新興歐洲則為俄烏戰爭發生地，存在流動性風險因此不適合投資。