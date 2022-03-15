馬斯克力挺烏克蘭 特斯拉卻使用俄鋁

俄烏戰事持續延燒，引起全球關注，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在協助烏克蘭上不遺餘力，贏得了外界的讚譽。不過，有媒體發現，特斯拉自 2020 年以來就開始從俄鋁 (Rusal) 購買鋁，如今該公司要如何與俄羅斯公司切斷聯繫似乎成為一項難題。

根據《CNBC》獲得的內部文件顯示，特斯拉已從俄鋁購買了價值數百萬歐元的鋁。俄鋁曾經受到美國財政部的制裁，不過相關制裁在 2019 年前總統川普執政時被解除，特斯拉因此在 2020 年底才開始從該公司購買鋁。

根據發票、內部通訊以及現任和前任員工的說法，特斯拉在德國柏林的新汽車裝配廠中使用的就是來自俄鋁的鋁所製作的汽車零組件。

除此之外，鋁也可被用於鑄造和製造特斯拉 Model Y 的車身外殼，並已用於德國布蘭登堡的特斯拉工廠產線中。目前該工廠尚未完全啟動和運行，但最近獲得了德國當局有條件的批准，有望很快投入生產。目前沒有跡象顯示特斯拉的美國產線上有使用來自俄鋁的鋁。

目前並不知道特斯拉向俄鋁的採購支付了多少費用。在媒體詢問特斯拉，該公司是否正在採取措施切斷與俄鋁或任何其他俄羅斯公司的業務關係時，特斯拉沒有回覆。

上個月，馬斯克承諾 Starlink 衛星服務將支援烏克蘭後，第一批星鏈碟型衛星天線不到 48 小時便已送抵烏國，SpaceX 已向烏克蘭部署共 47 顆 Starlink 衛星。

為了讓烏克蘭人更容易在行動中使用網際網路，馬斯克還推文宣布 Starlink 軟體的一系列更新，連一般汽車點菸器都能讓 Starlink 接收器運作。他警告，Starlink 是唯一仍在烏克蘭某些地區工作的非俄羅斯通信系統，因此成為俄軍目標的可能性很高，請謹慎使用。