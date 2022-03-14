馬斯克：通膨高漲時宜持有「實體資產」但我不會賣掉數位貨幣

隨著通貨膨脹以數十年來未見的速度飆升，特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克表示，此時應該擁有實物資產而非現金。

在美東時間周一 (14 日) 午夜的推文中，這位特斯拉創始人說：「以一般通則而言，對於那些想從這則推文中尋求建議的人來說，通常最好擁有房屋或你認為可以生產優質產品的公司股票等實物。而不是通貨膨脹走高時的美元。」

即便如此，馬斯克表示他仍持有加密貨幣，「我仍然擁有並且不會出售我的比特幣、以太幣或狗狗幣 (Doge)。」

美國 2 月消費者物價指數 (CPI) 較上年同期上漲 7.9%，為 1982 年 1 月以來的最高水平。

在通膨時期，投資人通常會轉向商品等實物資產，因為通膨會推高這些資產的價格。

在數位資產漲收斂前，馬斯克對加密貨幣的評論曾短暫地推高了比特幣的價格。截至美東時間周一上午 7:30 左右，比特幣幾乎持平於 38940.47 美元。

根據 CoinDesk 的數據，2022 年比特幣價格下跌近 19%。

MicroStrategy CEO 塞勒 (Michael Saylor) 稍早在 Twitter 上將加密貨幣吹捧為通貨膨脹時的保值工具，「弱勢貨幣將崩潰，資本從現金、債務和價值型股票流向比特幣等稀缺資產的情況將加劇。」