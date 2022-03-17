2022胡潤全球富豪榜出爐 馬斯克蟬聯全球首富

2022 胡潤全球富豪榜出爐，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克以人民幣 1.29 兆元的身價，連續第二年成為世界首富，農夫山泉 (09633-HK) 創辦人鍾睒睒穩坐中國首富寶座，騰訊控股 (00700-HK) 董事長馬化騰則跌出中國前三名。

胡潤研究院周四（17 日）發布「2022 胡潤全球富豪榜」，馬斯克以人民幣 1.29 兆元蟬聯世界首富，較去年增加 4%。亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯與 LVMH 集團執行長 Bernard Arnault 分別位居第二、第三名。

鍾睒睒的財富雖減少約 1,000 億元，但仍以 4,550 億元蟬聯中國首富，位列全球富豪榜第 15 名。字節跳動創辦人張一鳴、寧德時代 (300750-CN) 董事長曾毓群、馬化騰、阿里巴巴 (09988-HK) 創辦人馬雲分別位居中國第二、三、四、五名。

全球財富達到 10 億美元的企業家總人數達到 3,381 人，新增 153 人，改寫歷史新高，其中中國富豪的人數為 1,133 人，人數全球最多，其次是美國的 716 人印度排名第三，有 215 人。

以全球富豪居住地區來看，前三名都在中國，分別是北京（144 人）、上海（121 人）及深圳（113 人），台北則排在第 14 名，有 46 人。