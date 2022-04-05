鉅亨美股雷達：本週市場聚焦Fed會議記錄 推特盤前漲逾25%

美股重要看點：

市場持續關注俄烏談判情勢。本週市場關注將於週四凌晨公布的 3 月份會議紀錄。美國 10 年期公債殖利率來到 2.408%，美股期貨週一 (4 日) 小升，道瓊期貨漲 0.01%，標普 500 期貨漲 0.14%，那斯達克 100 期貨漲 0.35%。

Fed 將在本周公布 3 月決策會議紀錄，多名官員也將發表談話。期貨市場目前押注 Fed 很可能在 5 月加強升息火力，一口氣升息 2 碼 (50 個基點) 的機率逼近 70%。對 Fed 政策利率較敏感的美國 2 年期公債殖利率超越 10 年期，形成殖利率曲線倒掛，預告經濟衰退可能將來臨。

烏克蘭談判代表上週日表示，莫斯科當局已口頭同意烏克蘭主要提案——針對中立國地位舉辦公投，重燃兩國和談進展的希望，烏克蘭當局則在上週六表示，俄軍正在逐步從烏克蘭首都基輔的北方撤離。

另一方面，俄羅斯雖然面臨四面八方的制裁，但在政府資本管制措施下，盧布已經回升到開戰前水準。俄羅斯總統普丁上週宣布以盧布支付、否則停供天然氣，目前天然氣仍持續流向歐洲，後續發展待觀察。

美股三大指數第一季表現黯淡，道瓊、標普分別收黑 4.6% 和 5%，科技股為主的那斯達克綜合指數更重挫 9.1%。但美股 3 月開始有起色，標普 500 指數該月累計上漲 3.6%。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 看好美股進入 4 月之後繼續上漲，根據歷史經驗，4 月通常是標普 500 指數一整年表現最耀眼的時刻：二戰以來有 70% 機率收高、平均上漲 1.7%，跑贏所有月份平均 0.7% 漲幅。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月工廠訂單月增率 (%)，預估 - 0.6，前值 1.4

美國 2 月耐久財訂單月增率終值 (%)，前值 - 2.2

重要個股動態：

根據美國證券交易委員會（SEC）周一（4 日）公布的文件顯示，特斯拉執行長馬斯克持有社群媒體平台推特（Twitter ）9.2% 的股票，此舉將使其成為推特最大的外部股東。消息傳開後，推特 (TWTR) 盤前股價漲逾 25%。

根據 SEC 周一公布的 13G 文件，馬斯克持有推特 73,486,938 股，相當於該公司 9.2% 的被動股權，根據推特上周五收盤價，這部份股票相當於價值 28.9 億美元。

TWTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

由於中國上海的新冠肺炎疫情持續嚴峻，並採行了嚴格的防疫封鎖措施，特斯拉 (TSLA-US) 上海廠的生產在週一 (4 日) 持續停工。

在當地疫情持續蔓延的情況下，特斯拉在週日 (3 日) 通知員工，4 日的生產也計畫也已經取消，要求員工待在家中並遵守該市的防疫規範。此次也是特斯拉上海廠從 2019 年開始生產以來，最長一次的停工。

根據上週六公布的數據，特斯拉第一季全球交付量達到 310,048 輛，高於去年第四季的 308,600 輛，年增 68%，創下歷史新高，克服了特斯拉執行長馬斯克所形容的「異常艱困的一季」。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果週五 (1 日) 傳出正在與 LG 合作，為未來的 iPad 和 MacBook 機型研發帶有超薄型化玻璃的摺疊 OLED 螢幕，同時，郭明錤週五更新爆料指出，相關產品最快可能要到 2025 年才會推出。

天風國際證券分析師郭明錤早前預測摺疊 iPhone 最快將於 2024 年推出，他週五改口稱，果迷最快要等到 2025 年才可能等到摺疊 iPhone 問世。

郭明錤也表示，蘋果正在積極測試大約 9 吋摺疊 OLED 螢幕，測試目的是驗證可摺疊螢幕的關鍵技術，不過，最終產品規格尚未有定論。