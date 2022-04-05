鉅亨美股雷達：市場持續關注俄烏情勢 超微收購雲端服務提供商Pensando

美股重要看點：

市場持續關注俄烏談判發展。包括理事布蘭納德 (Lael Brainard)、紐約聯準銀總裁威廉 (John Williams) 在內多名 Fed 官員將發表談話。美國 10 年期公債殖利率來到 2.465%，美股期貨週二 (5 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.21%，標普 500 期貨跌 0.21%，那斯達克 100 期貨跌 0.20%。

烏克蘭周一指控俄軍大肆「屠殺」烏國平民，已構成「種族滅絕」，國際社會應展開調查，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 訪視布查時表示，俄羅斯犯下的「戰爭罪」使談判難以進行，他預定周二向聯合國安理會發表演說。

俄羅斯則否認有關屠殺平民的所有指控，俄國駐聯合國大使 Vasily Nebenzya 表示，周二將向安理會提出證據，證明俄軍並未參與暴行。

俄軍被指控在烏克蘭犯下「戰爭罪」之際，美國財政部發言人周一 (4 日) 證實，已經禁止俄羅斯政府利用存放在美國金融機構的準備金償還主權債，藉此加重對俄國施壓。

另外，有報導指出，2 名基於談判敏感性而不願透露姓名的歐盟官員表示，歐盟執行機構將提議將煤炭納入處罰範圍。

摩根大通小摩執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 周一 (4 日) 在給股東的一封信中呼籲加大對俄國制裁力道，以回應俄國入侵烏克蘭的行為，並表示聯準會 (Fed) 最終升息次數可能遠超市場預期。

大摩美股策略師 Michael Wilson 週一發布報告指出，過去幾週美股的反彈非常強勁，但這波熊市反彈已經結束，預測美股將進一步深跌。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月貿易收支 (億美元)，前值 - 8.97

美國 3 月 ISM 非製造業指數終值，預估 58，前值 5.65

重要個股動態：

由於全球半導體短缺，福特汽車周一（4 日）公布第一季美國新車銷量下滑 17% 至 43.2 萬輛，3 月銷量下滑 26% 至 15.9 萬輛，不過銷量數據符合分析師預期。

負責銷售、經銷和卡車業務的副總裁 Andrew Frick 表示，進入春季銷售季後，公司的銷售出現一些正面跡象。儘管全球晶片荒持續給公司帶來挑戰，但 3 月銷售已有所改善，運輸庫存交付比 2 月成長 74%，F 系列在 3 月獲得創紀錄的 5 萬份訂單，而整體零售銷售額的 41% 來自先前的零售訂單。

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

嘉年華郵輪 (CCL-US) 周一 (4 日) 盤後漲逾 2%，因該公司宣布 3 月 28 日至 4 月 3 日這 7 天創下有史以來最熱絡的訂票紀錄。

以重啟和顧客需求方面，嘉年華郵輪引領產業，其全年美國港泊總數 23 艘船中有 22 艘重返載客營運，最後一艘船「嘉年華輝煌號 (Carnival Splendor) 」預定 5 月 2 日自西雅圖重返服務。

經過新冠疫情重挫後，2022 年郵輪產業可望迎來反彈，美國三大郵輪股──嘉年華郵輪、皇家加勒比集團 (RCL-US) 和挪威郵輪 (NCLH-US) 均預期今年下半年返回獲利。

CCL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

超微 (AMD-US) 周一宣布收購資料中心軟體平台商 Pensando，不含營運資金和其他調整的價碼為 19 億美元，後者客戶包括高盛、HPE、IBM、微軟和甲骨文等知名企業。

超微執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 表示，目前各大雲端和 OEM 客戶的資料中心都已經採用超微的 Epyc 處理器，如今收購 Pensando，代表超微高效能晶片事業將有領導性的服務平台加入。

超微的資料中心晶片事業正在持續成長，上季包含這類晶片的部門營收年比猛增 75% 至 20 億美元，超前英特爾 (INTC-US)。